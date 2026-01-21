台美達成關稅協議 陸國台辦砲轟：卑躬屈膝的「投降書」

台美關稅談判塵埃落定，大陸國台辦今抨擊，所謂達成的共識，「不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是一份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書。」

大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝新浪微博）

大陸國台辦今舉行例行記者會，發言人彭慶恩面對媒體提問，作出上述表示。他指出，台美貿易談判實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業，「所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是一份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書。」

廣告 廣告

彭慶恩說，台灣將承擔5千億美元的巨額投資承諾，以及40％半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的稅率僅從20％下調至15％，「這筆帳是否公平、是否合理，明眼人一看便知。」

彭慶恩抨擊，台美「貿易協議」實質是外部勢力與「台獨」分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的「賣身契」，損害的是台灣民眾和產業的未來。若40％的半導體產能轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存，「科技島將淪為空心島」。

他進一步抨擊，「民進黨當局所謂供應鏈重組，實際是勾連外部勢力，企圖推動兩岸經濟脫鉤斷鏈，台美貿易談判結果，明顯是美國對台灣大肆劫掠，赤裸裸的經濟霸凌。」他怒轟，「出賣民族利益的人，終將被釘在歷史的恥辱柱上，肆意巧取豪奪，也必遭反抗反噬。」

延伸閱讀

與錢同行/台美關稅15%誰是最大贏家？台積電560億美元資本支出 供應鏈資金點火！

台股3萬點只是「地板」？12大法人目標價預測全解析：2件事情不可以做

川普執政週年突現身記者會秀政績 再點名台積電等企業擴大投資