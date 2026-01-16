台美達成關稅協議 AIT：前所未有的承諾 確保美國科技產業領導地位

台美終於達成關稅協議，美國在台協會大讚是前所未有的承諾，強化美國經濟韌性、確保美國科技產業領導地位。（行政院提供）

台美今日重磅宣布達成關稅協議，台灣貨品出口至美國的關稅稅率總計不超過15％，而對赴美投資的高科技建廠設備也有優待。對此，美國在台協會（AIT）今（16）日也發文表示，這是前所未有的承諾，讓美國與台灣之間建立了戰略經濟夥伴關係，並大幅強化美國的經濟韌性，並確保美國的科技與產業領導地位。

美國在台協會今日稍早再社群發文指出，AIT與駐美國台北經濟文化代表處簽署了一項具有歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業回流。這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作機會，並鞏固國家安全。該協議在美國與台灣之間建立了戰略經濟夥伴關係，大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國的科技與產業領導地位。

AIT進一步表示，根據協議，台灣將協助美國投資台灣的半導體、人工智慧、國防科技、電信及生技產業，以促進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位。此外，該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易往來。

為讓外界更清楚關稅協議的細項，AIT也條列協議內容，包括「對台灣貨品適用的美國對等關稅稅率，總計不超過15％」、「對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品適用的美國232條款關稅，總計不超過15％」、「美國將對學名藥及其成分、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，實施0％對等關稅」、「台灣企業若在美國新建半導體產能，在經核准的施工期內，可進口其規劃產能最多2.5倍的半導體而免繳232條款關稅；且超過配額的進口仍適用優惠的232條款稅率」，以及「已完成在美國新建晶片產能計畫的台灣企業，仍可進口相當於其在美國新產能1.5倍的晶片而免繳232條款關稅」等。

