台美達成15%關稅協議 黃仁勳大讚：非常出色

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天（30日）展開訪台行程，針對台美最新達成15%的關稅協議，他大讚台美最終關稅的成果「非常出色」，並表示該協議肯定台灣對美國的戰略價值，以及在全球經濟與科技體系中的重要角色。





台灣日前與美國完成關稅談判，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），並爭取到半導體及相關商品等232關稅最惠國待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。

針對台美最新達成15%的關稅協議，黃仁勳表示，台美最終關稅的成果「非常出色」，該協議肯定台灣對美國的戰略價值，以及在全球經濟與科技體系中的重要角色。

他認為，台積電在協議過程中扮演了極為關鍵的角色；且該協議對美國來說也是一大勝利，因為美國能夠受益於台灣以及台積電在美國的投資，進一步強化其半導體與高科技產業實力。

至於美方希望台灣半導體40%產能轉移到美國本土，黃仁勳說，用「轉移」來形容並不恰當，應該將其視為「增加」海外產能。他指出，未來台積電對晶圓與產能的需求，將遠超出台灣可供應的能源與資源上限，因此增加產能對台積電而言是正面發展。透過全球布局，台積電能從中獲益；對美國而言也是一大優勢，可說是雙贏局面。





對此，民進黨在臉書發文表示，在行政院副院長鄭麗君帶領的談判團隊努力下，不只台美對等關稅下降為15%而且不疊加，台灣更成為「全球第一個」232條款半導體及衍生品關稅最優惠待遇國家。台灣會持續透過台灣模式與美國加強產業合作、一起布局全球市場，敬請立法院支持台美關稅協議，讓台灣繼續以強健的實力與信心，走向世界。 （責任編輯：殷偵維）

