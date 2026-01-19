台美達貿易協議 華城：關稅影響淡化、信保成靠山
（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台美關稅拍板降至15%，重電大廠華城電機總經理許逸德今天表示，今年接單關稅影響將「告一段落」，2027年起新接訂單關稅因素淡化，台美關稅信保額度加持，可成為華城擴展外銷業務的靠山。
許逸德評估，今年外銷占華城業績比重上看60%，目前人工智慧（AI）資料中心整體電力變壓器在手訂單規模，超過新台幣140億元；預估今年AI資料中心訂單規模占華城整體訂單比重可超過20%。
台美對等關稅談判在美國時間15日拍板，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）；半導體及半導體衍生品、汽車零組件、木材等232關稅取得最優惠待遇。
此外，台灣以「台灣模式」擴大供應鏈投資合作及打造產業聚落，資本承諾包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度。另外，台美雙方深化人工智慧（AI）戰略夥伴關係等多項談判預定目標。
許逸德接受記者電訪分析，華城先前已與客戶協商，達成關稅友好轉嫁分擔的合作模式，採取成本費用化轉為必要支出，不影響毛利率，預期今年接單的關稅影響將「告一段落」，2027年起新接訂單關稅因素淡化。
許逸德指出，重電產業市場剛性需求持續強勁，「賣方市場」結構下，「出貨給客戶持續供不應求，因此華城與客戶可達成關稅友好轉嫁的模式」。
展望美國布局規劃，許逸德表示，政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業，鼓勵企業海外布局及外銷，相關額度加持，可成為華城擴展外銷業務的靠山，華城感謝相關政策。
根據資料，華城2025年自結合併營收新台幣244.23億元，其中外銷業績比重超過55%，外銷美國市場規模超過100多億元。
許逸德表示，華城持續跟隨AI產業應用和半導體晶圓代工龍頭大廠擴增資本支出的趨勢，「支出所在、就是商機所在」，藉此彈性調整資源配置，包括半導體、電力及人工智慧產業等應用，持續驅動華城業績發展。（編輯：張良知）1150119
