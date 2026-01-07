台美避免雙重課稅今年生效？財長說了這進度

財政部長莊翠雲表示，台美避免雙重課稅工作層級仍持續討論，待美國參院通過後加速生效。資料照。李政龍攝



國民黨立委林德福今（7）日關切台美避免雙重課稅協定是否今年（2026）年生效、台美關稅協議能否在農曆年後的第2季公布結果。財政部長莊翠雲回應表示，台美避免雙重課稅協定待美國參議院通過，關稅談判則由行政院副院長鄭麗君領軍，若有進展將由行政院對外說明。

立法院財委會今天邀請財政部、金管會、國發會等官員就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

林德福關切台美之間避免雙重課稅是否2026年生效，以及關稅談判進度。莊翠雲表示，台美避免雙重課稅是雙方民間，及美國跨黨派都支持簽署的，去年1月15日已在美國眾議院通過，希望2026年能往前推動。在此之前，台美雙方技術工作層級都持續討論，一旦參議院通過，進度就會加快。

林德福也關切台美關稅協議是否在農曆年後生效？莊翠雲表示，關稅談判由行政院副院長鄭麗君領軍，目前在總結報告磋商中，若有進展將由行政院對外說明。

