台美避免雙重課稅有望 鄭麗君：美同意啟動加速程序會談
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法台美關稅談判達成協議，不過「台美避免雙重課稅協定」(ADTA)尚未完成立法程序。行政院副院長鄭麗君今日表示，19日已接獲美方最新消息，希望啟動後續加速程序的會談。
行政院今日召開「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君表示，歷次談判都向美方表達希望盡快洽簽ADTA，有在總結會議時再次提出期待，昨天收到最新消息，相關單位希望啟動雙方就ADTA後續有利於加速程序的會談。
另外，面對美國最高法院近期將裁定美國總統川普對全球加徵大規模關稅的合法性，是否會對台灣談妥關稅產生影響？行政院長卓榮泰說，我們已在232條款的談判中獲得相關的保障，衝擊多多少少，要等美方判決確定後，才能進一步磋商或做後續的因應。
卓榮泰說，一切談判結果都是以雙方談定的MOU紀載內容為主，2500億美元是由台灣企業自主投資。另外2500億美元是政府信用保證機制，由金融機構提供支持，保證成數需看企業需求和內部研議確定後的結果。
鄭麗君說明，美國高院判決的結果，談判小組會持續密切關注，也須推估美國政府會如何因應，但這都在未知之中。
鄭麗君分析，其實美方已將許多品項逐漸移往232條款進行調查，因此過去花了很多時間就未來各種可能情境做預先性談判，取得相關的優惠待遇，而台美也將建立磋商機制，就未來232調查項目持續爭取優惠。
