台美避免雙重課稅未完成立法程序 鄭麗君：美方同意啟動加速程序會談

台美關稅談判達成協議，不過台美避免雙重課稅協定（ADTA）尚未完成立法程序。行政院副院長鄭麗君今天表示，日前跟美方的總結會議上有再度提出這希望能盡快通過並落實，昨天已接獲美方最新消息，希望啟動後續加速程序的會談。

行政院20日舉行「台美關稅談判說明記者會」，擔任台灣談判代表的副院長鄭麗君（右）、政委楊珍妮 （左）出席，兩人在會中針對報告內容交換意見。（中央社）

鄭麗君今天在行政院台美關稅談判說明記者會表示，歷次談判均向美方表達希望盡快洽簽ADTA，她也在總結會議時再次提出期待，而昨天收到最新訊息，相關單位希望啟動雙方就ADTA後續有利於加速程序的會談。

此外，面對美國最高法院近期將裁定美國總統川普對全球加徵大規模關稅的合法性，鄭麗君說，談判小組持續密切關注當中，也必須推估美國政府會如何因應。

鄭麗君分析，其實美方已將許多品項逐漸移往232條款進行調查，因此過去花了很多時間就未來各種可能情境做預先性談判，而台美也將建立磋商機制，就未來232調查項目持續爭取優惠。

她說，台灣會在未來人工智慧（AI）發展浪潮中持續擴大基礎建設，並支持最先進技術的研發、先進製造與智慧製造，亦將擴大AI應用，希望透過創新應用同時帶動百工百業發展，讓台灣從過去製造優勢的出口國，成為智慧方案的淨輸出國，給下一代更多元、創新的機會。

鄭麗君表示，政府有信心在壯大台灣的同時，支持企業進行有利的國際布局，「護國神山會越來越壯大」，也希望產業結構更多元，並與友好國家形成民主供應鏈，鞏固民主陣營高科技領導地位。