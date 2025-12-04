台美避免雙重課稅 俞大㵢︰盼明年可達成

駐美代表俞大㵢大使。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕駐美代表俞大㵢大使表示，台灣近年來積極與美國協商避免雙重課稅，對雙方企業都是利多。至於是否明年可見到? 俞大㵢說，樂觀其成。

華航在台北時間3日首度開通台北–鳳凰城航線，飛機落地後，鳳凰城天港機場舉行首航儀式，俞大㵢在首航儀式會後指出，除了台灣廠商赴美投資，美國企業到台灣的投資也在增加中，目前台灣正努力推動「美台快速雙重稅收減免」法案，對美國和台灣企業都有利多，可增加投資誘因。

俞大㵢說，台美避免雙重課稅法案已推20年了，這對美國跟臺灣廠商都有好處，不是只有對臺灣有利，對美國廠商有好處，基本上，台美雙方都有這個意願，而目前看來「現在越來越接近(成功)」，但是要通過這個法律程序。

俞大㵢指出，事實上，去年也蠻接近要通過這個法案，但是因為去年碰到選舉，所以在這一屆美國眾議院又重新提案，應該希望蠻高的。美國眾議院於2025年1月15日再次高票通過《美台加速雙重課稅減免法案》，法案後續將送參院表決並經美國總統簽署後才生效。

俞大㵢說，我們在尋找適當的機會，讓法案趕快通過，所以明年應該是最好的時間點。至於是否最快快明年通過，俞大㵢說，當然就是樂觀期待。

市場人士指出，「美台快速雙重稅收減免法案」可望改善台美企業與個人在兩地被雙重課稅的狀況，也就是，赴美建廠的台灣企業，若須派駐員工至當地，已負擔台灣稅務者，在美的勞務所得無須再繳稅，在美台灣人的美國來源所得，也將享有較低的扣繳稅率。

