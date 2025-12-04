台美避免雙重課稅 拚明年達陣

川普簽署《台灣保證實施法案》，解除台美互動限制，駐美代表俞大㵢昨日出席華航鳳凰城首航典禮時說，台美關稅談判「快了快了」，應該很快就有結果，但隨著台灣對美投資擴大，希望「美台快速雙重稅收減免」法案能趕在明年參議院改選前過關，這對美台雙方廠商都有好處，「越來越接近（成功）」。

俞大㵢美國時間3日出席華航在在鳳凰城天港機場舉行的鳳凰城-台北首航典禮，會後受訪時被問到關稅談判進度。俞大㵢表示，就他得到的訊息都是「快了、快了」，推測已進入確認文本階段，他不敢說是今年底，還是明年初會有結果，但應是在尾聲。

俞大㵢提到，此次談判聚焦如何讓台灣經驗在美國落地，這不是「把台灣產業連根拔起移到美國」，而是創造雙贏，他以美國在台協會（AIT）處長谷立言舉「鼎泰豐」為例說法，是因第1家生意好，才開第2家，但不代表第1家店賣得少，開兩家反而賣更多，「台灣廠商到美國，這邊的生意也會越來越好」。

俞大㵢表示，關稅協議談妥後，台灣的廠商能更方便到美國投資，去年台灣有40％的FDI（外國直接投資）是到美國，不光台積電，還有其他產業、大廠、中小企業也會跟進，「台美關係蒸蒸日上」，也因如此，台灣目前正努力推動「美台快速雙重稅收減免」法案。

俞大㵢解釋，「美台快速雙重稅收減免」法案與關稅談判是分開的，沒有「先談關稅、再談稅收」的關連，這項案子推20年了，台灣也是唯一還沒與美國簽約的主要貿易夥伴，法案通過後，赴美設廠的台灣企業，若須派駐員工至當地，無須兩地重複繳稅；在美台灣人的美國來源所得，也有較低的扣繳稅率。

俞大㵢表示，「美台快速雙重稅收減免」法案今年初在眾議院通過，後續尚待參議院表決，但因明年美國期中選舉，選完後參議院就會換屆，換屆代表案子都要重來，所以希望把握明年促成，在換屆之前通過此案。