台美釋匯率聯合聲明後匯市震盪 國壽曝壽險業有這招能應付

台美聯合聲明震撼彈，新台幣早盤強升逾1角。

英國經濟學人雜誌日前刊出以「台灣病」為題的封面報導，內容指稱台灣中央銀行長期讓新台幣匯率嚴重低估，引發外界對「台灣是否刻意壓低匯率」的疑慮。央行隨即釋出與美國財政部的台美匯率聯合聲明澄清，並反批經濟學人以「大麥克指數」來評估一國貨幣是否低估高估有失公允。新台幣今（17）天開盤顯著震盪，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，壽險業目前有「變動準備金新制」能應付新台幣激烈升值。

對於受新台幣影響最為敏感產業之一的壽險業，林昭廷今天於「讓健康有力於你」記者會後受訪時指出，像是台美之間匯率這類聲明，在國際間已不是特殊情況，在9月時日本、韓國、瑞士等國都有發布類似聲明，多國內容幾乎一樣，10月馬來西亞、泰國也有相同動作，內容幾乎一樣，沒有特別意義，也與市場揣測央行長期壓抑台幣升值並無太多關係。

林昭廷續指，對壽險業而言，目前有適用外匯價格的「變動準備金新制」，即便新台幣激烈升值，相信衝擊也不會有太大。而對於公會在提倡的4個會計上處理方式，無論採哪一種，當然最終的處理方式還是由主管機關評估定案；但在新制下，只要外匯準備金足以吸收波動，就不會影響壽險業損益，因此不會出現「新台幣升值導致損益惡化」的情況。

林昭廷提到，台灣壽險業擁有與他國不同的特殊結構，在國際上碰到利差的問題，只能台灣自己解決，他國無法介入、幫忙解決，台灣壽險業「找了這一條路，我們透過這些手段來管理這些帳面上的匯率波動，而壽險業的資產往往都持有20年以上，期間並不會真正產生實際匯兌損益，僅帳面匯率會隨市場變動，才需要透過衍生性商品來平衡波動。」

針對記者提及以傳統NDF（無本金交割遠期）來避險由於成本昂貴，林昭廷說明，2012年推動累積外匯準備金制度就是為降低避險成本，實際成果證明成功。若能持續累積數千億外匯準備金，當新台幣大幅升值，帳面波動即可完全吸收。至於匯率評價是否影響金控獲利，林昭廷強調，獲利不受影響，全體壽險業5月後陸續採用外匯準備金新制、增提準備金後，到年底前還會再增提30%，整體匯價升值風險可控。