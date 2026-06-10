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即時中心／高睿鴻報導

台美關係一直是我國最重視的外交環節，特別是近年美方與中國關係緊張，因此更進一步鞏固台灣與美國的盟友關係。最近恰逢美國總統川普（Donald Trump）對世界各國大打關稅戰，台灣如何繼續與美方維護友誼、以取得比其他國家更優惠的貿易條件，備受國人關注。據悉，最近美國駐世界貿易組織（WTO）副常任代表畢斯比從今（10）天起至14日，接受邀請並親自訪台，對此，我國外交部表達竭誠歡迎。

畢斯比是誰？外交部讚「熟稔國際經貿」背景曝光

外交部說明，畢斯比過去長期任職於美國貿易代表署（USTR），曾擔任美國貿易代表署日內瓦辦事處代表、東南亞及太平洋事務處副助理貿易代表暨處長等職務，對國際經貿事務極為熟稔。

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據悉，訪賓此行將拜會行政院經貿談判辦公室、行政院大陸委員會及經濟部國際貿易署，並接受外交部長林佳龍午宴；另將參訪我國相關科技公司，增進對我國經貿、科技、民主等領域發展現況的瞭解。

外交部說明，國際地緣政治與經貿環境瞬息萬變，但美國仍為我國堅實夥伴；外交部也期盼，無論在雙邊或多邊貿易體系中，雙方均能持續深化互動與交流，共同促進台美夥伴關係穩健發展。

原文出處：快新聞／台美關係又傳突破！美國1大官登台了 「熟稔國際經貿」超狂背景曝光

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