台美合作持續深化！基於共享民主價值及理念，近年兩國關係不斷昇華，各領域相互協力的趨勢，同樣越發明顯。就連攸關人民思想、至關重要的教育領域，雙方都有強烈合作共識，昨（22）日「台美教育倡議」第5次高層對話，更是劃下完美句點。外交部說明，本次倡議於2020年底、美國總統川普（Donald Trump）的第一任期就啟動；這輪對話為川普政府第二任期內首次召開，凸顯雙方對台美教育夥伴關係的延續承諾。

據外交部轉述，美國國務院教育暨文化局資深官員畢提（Darren Beattie）特別以錄影方式致詞，指出台美關係融洽，正是源自長期教育交流、以及深厚的人與人連結；他說，相關合作不僅培育關鍵人才，更是對自由、繁榮與共同價值的戰略投資。同時，國務院副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）亦率團來台與會。

據悉，我方出席代表包括國安會副秘書長趙怡翔、外交部政務次長陳明祺、教育部政務次長劉國偉、僑務委員會副委員長李妍慧，陣容相當豪華；美方代表則除國務院副助卿孔如璞，還包括美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、AIT台北辦事處副處長梁凱雯（Karin Lang）等資深官員。外交部指，雙方盤點了近年華語、英語教學等雙向交流成果，並就下一階段合作規劃，達成高度共識。

快新聞／台美關係又強化了！達成「1重要領域」合作共識 4大重點全曝光

國務院副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）於高層對話後，簽署國務院致「各州教育主管委員會」（CCSSO）函，鼓勵各州政府強化與我國教育合作。（圖／外交部提供）

外交部解釋，台美於會中確認「台美教育倡議未來3年合作策略（2026-2028）」，並聚焦4大合作重點：第一，結合「青年百億海外圓夢基金計畫」，自2026年起，每年新增至少100名台灣青年，赴美交流實習機會，並拓展多元實習管道；第二，透過「臺灣華語文學習中心」（TCML），擴大台灣華語教育在美普及率，並回應美方專業人才培育需求。

以及第三，持續引進美國英語教學助理，參與台灣各級學校教學，並透過傅爾布萊特EMI英語授課支援計畫，提升大學全英語授課環境；第四，透過既有合作平台，在人工智慧（AI）、半導體與理工（STEM）等領域，深化雙邊大學合作，建立可持續的科技人才培育夥伴關係。

另一方面，外交部也提到，雙方亦期許擴大AI在華語文教學的應用，並合作推動「可信繁體中文語料庫」於大型語言模型（LLM）中的開發與運用，以因應全球AI快速發展，帶來的教育與科技挑戰。

外交部接著表示，為加速促進我國與美國各州的教育合作，副助卿孔如璞也於會後，簽署國務院致「各州教育主管委員會」（CCSSO）函，鼓勵各州政府，與我國在美國各地設立的「臺灣華語文學習中心」（TCML）合作；甚至，還強化從幼稚園到12年級（K–12）的華語文教育合作。外交部指，此為美國國務院繼2023年後再次致函，顯示對台美教育合作的高度重視。

外交部最後說明，今年適逢美國建國250週年、以及我國總統民選30週年，本次對話再次彰顯台美各方面之夥伴關係。外交部承諾，我政府將持續與美方攜手，並透過教育合作，為台美夥伴關係注入長遠動能。

