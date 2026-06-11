台美關係史上最佳，護國神山卻在華府遇逆風？共和黨人強勢表態：台積電涉及侵權就禁運

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這場政治攻防始於一封日期標註為5月22日的聯名信。發起人包括共和黨籍的眾議員萊恩·辛克（Ryan Zinke）、參議員羅傑·馬歇爾（Roger Marshall），以及在信件發出當時正處於競選階段的共和黨籍參議員候選人提姆·希希（Tim Sheehy）與伯尼·莫雷諾（Bernie Moreno）。他們在信中向ITC主席艾美·卡佩爾（Amy Karpel）明確要求，委員會應對被發現侵犯美國專利的外國製造晶片實施進口禁令。

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這些共和黨人主張，唯有透過強而有力的執法才能保護美國的競爭力，任何具備戰略重要性的企業都不應該享有特權。對此，台積電則重申，公司在所有營運的國家與地區皆嚴格遵守當地法律。

這起引起華府關注的專利戰，其源頭來自愛爾蘭都柏林的朗基杜德授權公司（Longitude Licensing）與馬林半導體（Marlin Semiconductor）所提出的侵權指控。這兩家機構隸屬於智財權管理公司IPValue Management，其背後是由舊金山私募股權基金「向量資本」（Vector Capital）所掌控。這兩家愛爾蘭公司指控，台積電利用其生產全球AI晶片的最先進製程，侵犯了他們所持有的專利。

值得注意的是，馬林半導體據以提告的這些專利，實際上是在2021年從台積電的同業競爭對手聯華電子（UMC）手中收購而來。雖然蘋果（Apple）和博通（Broadcom）等多家企業也被列入其中，但這項法律行動的真正目標顯然是幾乎包辦全美先進晶片來源的台積電。

在共和黨人發難之前，亞利桑那州的民主黨人早已為此表達強烈擔憂。包含參議員魯本·加萊戈（Ruben Gallego）、馬克·凱利（Mark Kelly）以及眾議員格雷格·斯坦頓（Greg Stanton）在內的民主黨議員曾發出警告，指出任何針對台積電的限制行動，都將對美國半導體生產、AI技術開發、國防系統以及亞利桑那州的本地經濟造成嚴重破壞。

這也讓華府內部形成兩種截然不同的聲音：一派擔憂實施進口禁令將打擊美國正極力確保的關鍵供應鏈；另一派則堅持，不該有任何公司因為其戰略份量而獲得法律豁免，否則將阻礙美國本土企業的技術追趕。這場拉鋸戰實則成為一塊試金石，檢驗美國對台積電的高度依賴，是否已經開始左右決策者在處理商業與法律爭端時的立場。

台積電如今已是美國半導體戰略的核心指標。儘管《Axios》也強調台積電承諾向亞利桑那州投資約1,650億美元，但根據台積電官方公布的實際計畫，其在亞利桑那州建置三座晶圓廠的總投資規模應為650億美元。從財務數據來看，台積電對美國市場的依賴同樣深厚，去年有高達75%的營收來自北美；在AI熱潮與晶片供應短缺的推波助瀾下，其股價今年以來更一度飆漲達96%。

這起牽動台美半導體神經的專利調查案，負責的法官預計將於本月做出初步裁決，美國國際貿易委員會的全體委員會最終決定，則預計會在10月左右正式出爐。

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