台美關係將逐漸正常化？ 川普簽了！《台灣保證實施法案》正式生效

白宮於2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法」。圖／翻攝自白宮臉書

白宮於 2 日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法」，要求美國國務院須就台美關係定期進行審查，並向聯邦部門提出指導意見報告。此舉被視為台美深化關係的最新立法進展。

「台灣保證實施法案」分別於今年 5 月和 11 月先後在眾議院與參議院過關，並於今日正式公告由川普總統簽署生效。該法案修改了國務院現行的相關規定，即審查並報告其向聯邦機構提供的台美關係指導意見，將原本的一次性審查，改為至少每 5 年需全面檢視與台灣互動的規範。

廣告 廣告

自 1979 年美國與中華民國斷交後，台美關係一直處於非官方狀態，如今可能迎來轉變。該法案由已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）以及民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）於今年 2 月共同提出，其初衷在於鬆綁既有限制，促使台美官方往來逐步正常化。

法案在提案時也指出，國務院在向國會提交報告時，必須說明其原因及判斷依據，例如國會認定台灣是透過自由公正的選舉和平組建政府進行治理，以及國務院在規劃時需說明解除對台關係自我限制的依據。



回到原文

更多鏡報報導

中國遊客大鬧韓國！星巴克脫序「做2事」業者超無奈

「我感覺快掛了！」25歲工程師上班爆吐隔日猝死 公司秒寄「離職通知」挨批冷血

郵局帳號「這原因」遭凍結！一票網友都中了 律師示警：恐連帶影響3件事