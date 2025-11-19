[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

台美關係最好，是真的嗎？若從先進武器F35戰機出售對象來看，台灣始終買不到，可能只會加深疑美論。美國總統川普17日表示，將向沙烏地阿拉伯出售F35，讓人聯想到台灣提議F35，但美國始終不同意，只願賣給台灣次一世代戰機F16V，但傳出售價竟比他國購買最新戰機F35金額還要高。

台美關係最好？川普將出售F35給沙烏地阿拉伯，台灣呢？（圖／翻攝美國戰爭部）

對於美國將出售F35給沙烏地阿拉伯，川普表示「他們（沙烏地阿拉伯）一直是我們很好的盟友」，川普還談到中東局勢與伊朗，指出美國已經摧毀德黑蘭的核能力，間接指出雙方有共同的戰略與防禦對象。

反觀台灣，美國要台灣大幅增加軍售金額，美國國防部次長科爾比（Elbridge Colby） 甚至在國會聽證會指出，為了有效嚇阻中國入侵，台灣的國防預算應接近台灣 GDP 10%。但美國要台灣負擔如此高額天文數字的軍售費用，就是不賣F35。

美國不賣台灣先進武器F35也罷，卻還傳出美國只賣台灣次一代戰機F-16V，其賣給台灣的售價，竟然比F-35還要高，國防部對此有初步說法。

空軍司令部表示，美商洛馬公司所公告的F-35合約價格，是供售美軍及初始研發國的價格，並未包含參與研發出資的金額，且各國購買的品項、數量及供貨期程都不相同，比較周邊國家購買F-35的單機價格，都在美金1.5億元以上，因此無法簡化類比。相關類比說法，是以不同立足點簡化推論，籲請國人支持國軍建軍發展，提升空軍整體戰力。

這次川普改變美國政府軍售意向，願意出售沙烏地阿拉伯F35戰機，台灣應把握契機向美大力遊說，否則台灣即將大幅提高軍購金額，若花了大錢，只能買前一個世代的武器，未免太對不起納稅人。

