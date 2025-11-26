台美關係穩固！增軍購與關稅無關 賴清德：川普這2句話道盡一切

即時中心／黃于庭報導

中國試圖併吞台灣的野心人盡皆知，我國持續加強國防韌性，抵禦境外敵對勢力入侵。總統賴清德今（26）日投書《華盛頓郵報》，指出明（2026）年度將追加1.25兆新台幣之國防預算，加速建構「台灣之盾」（T-Dome）；然而美國總統川普、中國國家主席習近平甫進行通話，引發外界猜想該預算編列是否受「川習會」影響。對此，賴清德親上火線駁斥，並強調台美關係「這短短2句話道盡一切」。

媒體提問，因適逢「川習會」後，編列國防預算是否受其影響。賴清德回應，編列國防是基於保護國防安全、社會安定、人民持續享有民主自由的生活方式，並希望跟友盟國家，維護區域和平穩定。他強調，這已經籌備多時，才有辦法以特別條例預算方式編列，跟川普、習近平對話沒有關係。

至於川普上任後的台美關係，是否會擔心他要跟鞏固跟北京的貿易協議，以及明年「川習會」，進而損及台灣利益？賴清德指出，川普亞洲行之前有強調，「台灣就是台灣，川普總統個人也尊敬台灣」，這短短2句話道盡一切，「台灣跟美國關係堅若磐石」。

總統賴清德。

接著，賴清德進一步提到，台美經貿合作上有非常大的潛力，希望藉由這次對等關稅談判，目的不僅是平衡台美貿易逆差，也期盼深化台美貿易合作；且自從川普第2次上任以來，台美各項合作沒有中斷、停止或減少，反而是持續加強，「我們對後續台美關係有信心，這有益於2國共同利益，以及區域整體利益」。

至於台美關稅仍在最後磋商階段，日前傳出感恩節前會有較為確切的結果，外媒報導則指出，台灣承諾投資美國4千億美元。媒體好奇，總統這個時間點投書，並公布國防特別預算內容，是否與關稅談判內容有關？

對此，賴清德強調「這筆預算跟關稅談判沒有關係」，主要是展現台灣守護國家的決心，還有對於印太區域和平穩定的承諾，這是最重要的目的。

