台美關係 林佳龍：持續穩健深化

關於台美關係近期動態，外交部長林佳龍這兩天接連在社群平台發文，表示美國總統川普(Donald Trump)簽署任內首項友台法案「台灣保證落實法」、宣布對台首批軍售、新版「國安戰略」強調台灣安全與地位重要性等舉措，都顯示台美合作持續穩健深化，外交部也會持續推動總合外交，與理念相近的民主夥伴攜手，共同守護區域和平及民主自由價值。

台灣美國事務委員會日前在台北賓館舉行年度「花園酒會」，外長林佳龍在臉書表示，很高興接待首次以美國在台協會(AIT)處長身分參與酒會的谷立言(Raymond Greene)，在聖誕節前夕的溫馨氣氛中，共同為台美友誼舉杯慶賀。

林佳龍感謝AIT長期支持台灣，外交部則是以賴清德總統的價值外交為基礎，持續推動總合外交，透過榮邦計畫與友邦深化合作、與理念相近國家共享民主自由，強化台、美在科技與供應鏈的互信夥伴關係。

至於美國政府公布的新版「國家安全戰略」，林佳龍表示，文件內容明確指出台灣在半導體供應鏈的關鍵地位，也再次點出台灣在地緣戰略與國際航運方面對美國及全球經濟都具有不可取代的重要性，同時強調維持軍事嚇阻、避免台海發生衝突是美國的首要任務之一，且宣示將在第一島鏈強化可有效遏止侵略的力量，同時呼籲區域盟友擴大及投入，共同強化關鍵嚇阻能力。

林佳龍指出，川普政府近期多次以實際行動展現對台灣的支持，包括川普簽署任內首項友台法案「台灣保證落實法」，以及宣布對台首批軍售，都顯示台美合作持續穩健深化。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)台灣做為國際社會負責任的成員，將持續與美國等所有理念相近國家緊密合作，深化全方位夥伴關係。』

林佳龍強調，台灣除積極推進與美國的安全合作、確保台海及區域和平穩定，我國政府也會在賴總統帶領下，全面強化自我防衛能力，透過提升國防特別預算等策略，向國際展現台灣堅定守護家園的決心與意志。