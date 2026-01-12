台美關稅下調至15%！紐時：台積電擴大投資5座半導體廠

台美關稅最新進展！協調將近一年的台美關稅，今（13）天傳出川普政府與台灣的貿易談判接近完成，且關稅稅率從20%下調至15%，但有交換條件，目前正進行法律審查，最快可能在1月就會對外公布。

根據紐約時報報導內容顯示，美國決議把台灣輸美產品的關稅稅率下調為15%，比先前傳出的20%有下調，而與鄰近亞洲國家已完成談判的日本、南韓相同，不過做為交換條件之一，台積電要承諾在亞利桑那州再興建至少5座先進製程晶圓廠，這也代表台積電在美國的投資規模可能接近倍增。

消息一出，台積電ADR週一收盤上漲8.16美元、漲幅2.52%，每股來到331.79美元。

