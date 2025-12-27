台美關稅何時出爐？他揭這時間點：晚一點談定不見得不好

半導體模型（無塵室系統）。李政龍攝



中經院院長連賢明今（12/27）指出，許多人問台灣貿易協議會不會年底前確定？他分析，由於半導體課稅複雜，加上川普最近沒有心思理這件事，台美關稅目前不是優先事項，所以「看看烏俄和平協議談判結果」再說吧！晚一點談定對台灣也不見得不好。

連賢明在臉書發文表示，許多人問台灣貿易協議會不會年底前確定? 這傳言從十月開始就有，後來說是感恩節，又說十二月初，再來說聖誕節，最新的講法是年底前。

他說，基本上，台灣的貿易協議要談定有幾個條件。除了大家最關心的投資金額外，川普政府先要想清楚半導體怎麼課稅。這部分比很多人想像的複雜，單純課稅很難造成美國希望的半導體供應鏈轉移的效果，特別是先進製程。而即使是最近公佈的中國半導體 301調查，也拖延到 2027 才會開始課稅。

連賢明也表示，另一個重點在於川普沒有心思理這件事。川普上任後，美國政府最大改變就是大大小小的事情都要川普說了算，所有主要貿易國家的談判都是他親身參與、點頭放行才生效，行事風格堪比中國習大大。一個總統日理萬機，川普又忙著爭取諾貝爾和平獎，台灣的貿易談判怎會是優先重點?

他還說，所以看看烏俄和平協議談判結果再說吧，晚一點談定對台灣來說也不見得不好。

