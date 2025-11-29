台美關稅何時掀牌？ 行政院：目前文書交換、盼能快定案

台美關稅談判正在最後階段，外界關注今年是否有望完成談判進入總結會議。政院指出，為確定相關內容，目前仍有一段文書交換過程，相信整個社會都希望盡快定案，政府也朝此方向努力中。

賴清德視訊台美關稅談判小組。（資料照／ 總統府提供)

金融時報日前報導，台美協議將拍板，估台灣承諾投資4000億美元。行政院經貿談判辦公室日前透過文字說明，談判團隊正持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠，同時也為赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。

行政院長卓榮泰昨天出席活動時表示，政府已提出優於他國的台灣模式積極與美方談判，同時也會堅持國家利益，盼儘速有最終進度對外說明，也讓企業能夠在

穩定的後關稅世代，進行產業的調適、轉型跟發展。

根據政院過去說明，「台灣模式」的供應鏈合作，是指企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，藉此貼近客戶、增加競爭力，政府則提供金融面信保支持，透過台美政府之間「G2G」（政府對政府）的合作協助形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美布局。

只是目前適逢美國感恩節假期，假期後，今年談判時間僅剩一個月。對於今年是否有望完成談判進入總結會議，行政院發言人李慧芝對記者表示，目前各種技術性磋商已經完成，在進行總結會議之前，還有一段文書交換過程，確定一些內容。

她強調，相信整個社會都希望盡快定案，讓大家有所遵循，政府也朝此方向努力。（中央社）

行政院長卓榮泰。（中）、秘書長張惇涵（左）、發言人李慧芝。（右）。（中天新聞）

