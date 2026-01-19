台美關稅信用擔保2500億美元引關注！連賢明點出1關鍵前提：對台灣經濟反而有幫助

台美關稅協議敲定，領軍談判的行政院副院長鄭麗君（右）與美國商務部長盧特尼克。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判達成共識，除對等關稅調降為15%不疊加，另透過台灣模式，帶動台廠自主投資以及政府信用擔保各2500億美元。中經院院長連賢明表示，政府承諾的 2500 億美金 （八兆台幣）的信用保證，會不會拖垮台灣政府財政？排擠到中小企業的台灣投資？他強調，這個信保並不會排擠到國內中小企業所使用信保額，且遠低於政府財政可負擔的規模，他也點出1關鍵前提指出，這對台灣的經濟反而有幫助。

連賢明表示，目前有關對美關稅協議的討論大概有三個問題。第一，政府提供的信用保證會不會拖垮台灣財政？會不會排擠台灣中小企業的投資？第二，美國商務部長勇伯到處喊說先進製程美國要達到四成，台灣半導體產業會不會整個被搬走？第三，這次的貿易協議到底談得好不好？為什麼有人講談得很好，有人講這是國難。

連賢明針對第一點提到，經濟部已經說明，政府承諾的 2500 億美金的信用保證，並不會使用現有的信保基金，也就是說這個信保並不會排擠到國內中小企業所使用信保額度，不需要擔心中小企業在台灣投資會遭遇困難。

政府要用多少經費來支持 2500 億美金的信保呢？連賢明指出，要估計這個數目，要先了解什麼是信用保證。所謂信用保證，主要是因為企業不見得有海外投資經驗，要進行投資的時候，台灣往來銀行若沒有承做外國貸款，或美國金融機構沒有這些企業的信貸紀錄，就會很難取得貸款進行投資。這時候，政府可以透過信用保證來協助這些廠商，讓金融機構願意提供貸款進行投資。

連賢明表示，以這個理由來看，信用貸款對象很清楚就是針對中小企業。目前承諾在美國投資的廠商，不論是台積電或鴻海或電子五哥，都有相當豐富的海外投資經驗，公司現金流和債信良好，根本不需要政府來保證取得貸款。在現有民間承諾的2500 億美金中，需要政府擔保估計不到十分之一。也就是說，政府保證金額應該不會超過 250 億美金。

連賢明舉例，若以台灣中小企業信保基金的經驗，一塊錢大概最少可以承作 10 塊的生意 （目前信保基金承作比例約 1: 13-4)，政府這次的信保需要提撥金額應該在 25 億美金以下；若再區分為四年提撥，政府每年僅需提撥金額在150 億台幣左右，遠低於政府財政可負擔的規模。

連賢明提到，根據信保基金的數據，台灣中小企業在信保基金的壞帳率低於1.5%，政府提撥這些信保基金，很可能和每次護盤的國發基金一樣，最後應該能夠獲利，外界不需要看到 2500 億美金就覺得台灣沒有辦法負擔，排擠到中小企業的投資。台灣銀行體系現在光超額儲蓄就有三四兆台幣沒辦法消化，假設可以透過這些措施增加民間投資，對台灣的經濟反而有幫助。

