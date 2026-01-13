台美關稅傳降至15%不疊加！中經院長曝好消息：「台灣一產業」迎美國市場利多

據《紐約時報》報導，美國將把對台進口關稅降至15%，但條件是台積電必須在美國進行更大規模投資，據傳至少需再增建5座半導體廠。中經院院長連賢明指出，這意味台灣首次可與日本、韓國在美市場公平競爭，對台灣傳統產業將形成一大利多。

連賢明今（13）日在臉書發文提到，看起來台美的貿易談判應該告一段落，只是會不會如《紐時》所預測在1月底確定，他還是有所保留，畢竟川普現在還有伊朗和古巴在忙，應該不太有時間會管到台灣的貿易協議。

廣告 廣告

連賢明表示，假設稅率真的是15%不疊加，這個稅率幾乎可說是「準最惠國待遇」，和日本、韓國、歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

連賢明說明，這稅率應該是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場中和日本和韓國在相同基礎競爭（過去即使在WTO下，台灣比日韓稅率還是都高），這對台灣的傳統產業在美國市場競爭應該會是一大利多。

更多風傳媒報導

