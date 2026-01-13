台美關稅傳降至15％ 中經院長曝「已經是準最惠國待遇」：對傳統產業利多

2025年4月2日，川普在白宮宣布對等關稅。路透社資料照片



根據外媒報導，台美關稅即將達成協議，台灣輸美貨品關稅將從20％降至與日韓相同的15％，台灣承諾直接投資和購買美國商品逾3000億美元，其中包括台積電已承諾投資的1650億美元。《紐約時報》引述知情人士說法，做為調降關稅條件，台積電必須承諾在美國興建至少5座半導體工廠。對此，中經院院長連賢明分析，台灣關稅幾乎是「準最惠國待遇」，對出口美國的台灣傳統產業來說是一大利多。

中經院院長連賢明今天（1／13）發文表示，他看到《紐約時報》報導這個消息：川普政府將與台灣達成貿易協議，將台灣關稅降至15％，台積電則承諾在亞利桑那州再興建至少五座廠房。

連賢明也認為，首先，看起來台美的貿易談判應該告一段落，只是會不會如紐時所預測在一月底確定，他還是有所保留，畢竟川老大現在還有伊朗和古巴在忙，應該不太有時間會管到台灣的貿易協議。

連賢明分析，其次，假設稅率真的是15％不疊加，這個稅率幾乎可說是「準最惠國待遇」，和日本韓國歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

連賢明坦言，這稅率應該是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場中和日本和韓國在相同基礎競爭（過去即使在ＷＴＯ下，台灣比日韓稅率還是都高），這對台灣的傳統產業在美國市場競爭應該會是一大利多。

