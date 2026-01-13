台美關稅傳降至15% 勞團籲僱用安定措施別急著踩煞車

紐約時報(New York Times)報導稱台美貿易協議接近完成，其中，對台稅率將降至15%，且台積電至少要在美國額外建5座廠。勞工團體今天(13日)受訪時表示，關稅確定對就業市場確實是正面訊號，建議先觀察1月份整體勞動市場數據，再評估是否暫停相關補貼措施。

美國對等關稅(Reciprocal Tariff)去年8月起對台課徵20%疊加稅率，比日韓15%都來得高，讓減班休息人數在9月一度衝破9千人，最新1月2日公布的減班休息人數仍有7,371人；現在傳出台灣有機會談成15%不疊加稅率，隨著關稅方向逐漸明朗，外界關注勞動部是否將暫停因應衝擊所推動的強化版僱用安定措施。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家13日受訪時表示，關稅確定對就業市場確實是正面訊號，但影響尚未完全消化，呼籲政府不要過早踩煞車，應先觀察1月份整體勞動市場數據，再評估是否暫停相關措施。他說：『(原音)不要現在就馬上停了，因為這個效應你看現在關稅剛確定，而且這個效應還沒有停止，沒有辦法立刻就踩煞車，對不對，我們希望還是說先觀望1月份的資料。』

何政家指出，15%關稅若相較其他國家，屬可接受範圍。他強調，過去幾個月因關稅遲遲未定，製造業與出口商面臨極大困擾，企業無法精準核算成本，也難以訂定產品價格，影響國際競爭力；只要關稅拍板，企業才能在成本計算、商品報價與美元報價上更為明確，營運決策才有依據。

在勞動市場方面，何政家指出，關稅不明確期間，減班休息情況一度惡化，但關稅確定後，企業若能恢復生產、正常運轉，減班休息的狀況「一定會有所改善」。

不過，何政家也提醒，雖然就業穩定性可望提升，但企業成本勢必增加，恐進一步壓縮人事支出。他說，2025年整體企業獲利普遍不佳，在此情況下，勞工若要因應物價上漲與企業談調薪，「難度恐怕會增加」，勞動條件改善與獎金發放也可能受到影響。