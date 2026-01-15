台美關稅傳降至15% 盧秀燕：企業目標是再低且不疊加 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

日前傳出將揭曉台美關稅最終結果，美國對台課徵關稅可望自20%下調至15%，條件是台積電追加對美投資額。台中市長盧秀燕14日出席精密機械科技園區廠商協進會理事長交接典禮時表示，是否是15%？會不會疊加？消息尚未獲證實，若不疊加則與韓國差不多，台灣仍有競爭力，但企業仍希望低於15％且不疊加。

盧秀燕指出，美國關稅是非常重要的財經議題，對產業界來講，美國設定關稅的產業，都是國家重要的出口產業，當然越低，就越有競爭力。她說明，如果到時候證實沒有疊加，在單純15%情況下，台灣與韓國差不多，還是有競爭力，她私下問過企業領導人，目標也是希望低於15%且不疊加，靜待佳音。

另外，針對台積電可能有5座以上赴美投資，盧秀燕說，短期之內，大家可能看不到對台的衝擊，但台積電是台灣的護國神山，如果一半以上移到美國，對台灣中長期產業經濟發展，會造成非常重大影響。她說，政府恐怕要思考，護國神山有一半離開台灣，對台灣未來的經濟情勢，甚至國安情勢會有什麼樣的變動，盼政府向國人說明。

立委黃健豪則表示，這幾年，台灣對外有關稅政策、匯率波動與全球供應鏈重組；對內則面臨能源供應、移工人力、土地使用等結構性問題。產業界、智庫與公部門之間，需要更直接、更即時的溝通機制，才能在快速變動的環境中，即早因應、穩住產業根基。

黃健豪認為，台美「15%對等關稅」雖尚未證實，但已成為重要討論焦點。台灣相較日韓並無明顯優勢，就更必須在技術、效率與整體產業競爭力上，打造無可取代的獨家價值。

黃健豪補充，隨著AI與人形機器人等新應用快速發展，對台中精密機械產業而言，正是切入全球市場的重要契機。台中精科廠協在全球供應鏈中掌握關鍵技術，只要成功接軌新趨勢，就能持續創造就業、深化產業、走向國際。

