台美關稅公布市場反應良好 吳思瑤：在野黨一句肯定都說不出？

立委吳思瑤表示，台美將在半導體、高科技與AI產業強強聯手，當世界需要美國，也等於需要台灣。（圖／CTWANT攝影組）

行政院今（16）日宣布，台美貿易談判團隊達成多項談判目標，包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，從市場反應即可看出成果，台股開盤表現亮眼，台積電股價亦獲投資人正面回應。她也質疑在野黨，面對這樣的成果，是否真的連一句支持或肯定都說不出口？

吳思瑤表示，台灣是美國第六大的貿易逆差來源國，其中九成逆差來自半導體製品，換言之，台灣長期在半導體產業大賺美國的錢，在美國總統川普推動「美國優先」、對全球發動對等關稅的背景下，台灣談判起點其實處於相對不利的位置。

廣告 廣告

吳思瑤說，台灣這次不只過關，還「過得漂亮」。短期來看，關稅談判成果讓台灣拿下如同「世界優等生頭段班」的成績；長期而言，台美將在半導體、高科技與AI產業強強聯手，「魚幫水、水幫魚」，當世界需要美國，也等於需要台灣。

至於外界所說「賣國賣台」，吳思瑤表示「難以理解」，她具體列舉此次談判的「三個第一、三個唯一」，成功爭取對美關稅15％，與歐盟、日本、韓國等主要貿易夥伴齊平，並列第一；其次台灣是第一個、也是目前唯一獲得《232條款》半導體等最優惠待遇的國家；在對美投資部分，台灣提出 2500 億美元的投資規模，是各國中唯一以「供應鏈合作」為目標的自主投資模式，而非被美方指定投資項目。

吳思瑤說，台灣2500億美元的投資金額，低於日本被要求的5500億美元與韓國的5000億美元；更重要的是，台灣投資是由企業自主決定項目，不像日韓採取政府與企業強制綁定、由美方指定項目的模式。

吳思瑤續指，在獲利分潤機制上，台灣企業對美投資，獲益100％由企業自行取得；相較之下，日韓在初期需與美國對等分潤，待成本回收後，分潤甚至是美方九成、日韓僅一成，差異非常明顯。

吳思瑤強調，這次談判成果正好扣合總統賴清德上任後所擘劃的方向，包括打造「非紅半導體供應鏈」、以台灣為核心的民主半導體供應鏈，以及五大信賴產業的戰略布局。台灣做對了產業選擇，也在台美談判中展現出符合台灣需求、回應美方期待的最佳結果。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

黑戶寶寶長大了！ 她重回台灣探訪「咪咪」曝心願：想考台灣大學

超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅！ 早餐店老闆：可以不喝但一定要請朋友