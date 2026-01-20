台美關稅出爐工具機業有望復甦 業者：匯率影響仍大

台灣工具機暨零組件工業同業公會20日舉行年度展望記者會，針對近期台美關稅談判終於底定15%、不疊加，工具機業者表示這不只是數字的調降，也為工具機產業拿下進入全球競爭新賽局的門票。

工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰表示，「2026年會是一個就是客戶開始看到關稅有一些穩定的狀態之後，可能開始會做一些投資。」

工具機暨零組件工業同業公會副理事長林松益指出，「最怕就是不確定性因素，不確定性因素大家不敢下單，大家都在觀望這就是非常地慘，我認為我們有機會把供應鏈再重組、再升級，把斷掉的供應鏈協力廠商拉回來。」

關稅對產業的衝擊有多大，觀察勞動部16日公布的最新減班休息，也就是無薪假家數有317家、5410人；製造業中主要以金屬機電工業215家、4016人，占製造業約8成。工具機業者表示，現在不只能改善做4休3的情況，工具機業者的訂單也將逐步回溫，可說是從谷底迎來翻轉。業者也提醒，雖然關稅因素消除，但匯率也影響很大，期盼能和競爭國家日韓相同，才能有好的競爭點。

20日新台幣兌美元，開盤31.61元，最低一度來到31.639元，貶4.9分；台股則由黑翻紅，穩站3萬點，盤中最高一度31729點，最低一度來到31340點；權值股台積電，從開低轉為上攻，最高一度1765元，漲5元。

資深分析師李永年認為，「今（20）日再度地開低盤，最主要是因為昨（19）日晚上美股的電子盤出現重挫的走勢，所以接下來我們台灣股市到底會怎麼走，那我們還是要觀察就是今天晚上和明天晚上美國股市的走勢。」

針對這週股市走向，資深分析師認為仍得密切觀察美股走勢是否能止跌反轉。不只股市表現強勁，工具機業者也看好關稅底定後的發展，中經院更預測台灣今年經濟成長率坐3望4，不排除還會成長，引各國關注。

