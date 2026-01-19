台美關稅出爐 半導體協議如何改寫供應鏈布局？
台美關稅正式拍板，半導體及其衍生品更在232條款下取得最優惠待遇。學者分析，美國以「投資與產能規模」連動機制，增加企業加碼投資美國的誘因，業者東進是情勢變動下必然結果；至於供應鏈移轉是否削弱「矽盾」優勢，學者認為，美國對台安全承諾建立於台灣位處「第一島鏈」，企業赴美投資或全球布局，不會直接削弱台灣安全地位。
台美關稅出爐 半導體獲232最優待遇
台美對等關稅談判出爐，台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率(MFN)。我方承諾將以「台灣模式」引領業者進軍美國，打造產業聚落。台灣企業自主投資2500億美元，政府則透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元融資額度。
在232條款上，台灣成為全球首個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家。在建廠期間，台灣業者拿到「產能2.5倍」零關稅配額，完成建廠後，業者產能1.5倍進口量，可獲准免繳232條款稅。
針對台美半導體關稅協議，中經院副研究員、前駐歐盟代表李淳接受央廣採訪時分析，美國官方曾多次喊話若半導體業者不在美國設廠，將課徵100%關稅。從台美協議來看，透過「投資與產能規模」連動機制，增加企業加碼投資美國的誘因，但「棍子大於蘿蔔」，他說：『(原音)機制是還是會產生就是赴美投資的誘因，所以他才設計出你產能高，你免稅額就高，這樣的一個連動機制，它是吸引投資的誘因。這種誘因是棍子多於蘿蔔的誘因，但不管怎麼樣，可以看出美國目的是希望持續維持赴美投資的力道。』
在地化生產已成為不可逆趨勢，李淳認為，業者東進是政經情勢變動下必然結果，除了關稅議題，台積電等業者也因應客戶需求，赴美布局設廠。不過，台美協議確保半導體產品輸美維持免關稅現狀，有助於降低政策干擾、解除業者不確定性與額外關稅成本，談判團隊已致力為台灣爭取最佳結果。
因應客戶需求在美布局 台積電重申先進技術根留台灣
台積電已宣布將斥資1650億美元在美興建6座晶圓廠、2座封裝廠和1座研發中心。若從當前台美協議來看，企業承諾投資達2500億美元，台積電極有可能再度宣布擴大投資，但尚未發布相關公告。
台積電董事長魏哲家日前在法說會指出，AI爆發強勁需求，美系客戶要求台積電增產因應，台積電已經加快擴張亞利桑那州晶圓廠，第二塊土地將興建多座(many)廠房，他說：『(英文原音)我們剛在亞利桑那州買了第二塊土地，給你一個提示，說明我們計劃做什麼，因為我們需要它。我們打算在那裡蓋多座晶圓廠，這個超大型集群能幫助我們提高生產力、降低成本，並更好地服務美國客戶。』
魏哲家也強調，台積電在美擴大投資，但台灣擴廠的進度也並未停歇，他說：『(英文原音)事實上，我們在台灣增加了大部分產能，這點毫無疑問，因為這是最鄰近的地方，我們可以進展得很順利。在美國，我們正努力加快速度，進展非常好，我們得到了政府的幫助，但仍需滿足所有許可等要求。無論在台灣或是在亞利桑那州，我們都加快了產能擴張，以滿足AI需求。』
台積電財務長黃仁昭接受外媒採訪時指出，台積電在美擴大投資是基於客戶需求，不過，最先進技術將繼續留在台灣；至於台美關稅協議，是由政府間協議，台積電並未參與討論。
台灣地位五年之內難撼動 分析師：兩大關鍵因素助攻
研調機構IDC認為，即便政經局勢多變，但台灣作為「技術母體」，持續穩坐先進製程以及先進封裝的領先地位，未來5年難遭取代。
IDC資深經理曾冠瑋解釋，台積電核心技術根留台灣，加上半導體群聚效應，成了海外廠無法複製的優勢，他說：『(原音)台積電在先進製程還有先進封裝的領導地位，我們認為還是難以撼動，主要有兩大關鍵因素。台積電2奈米已經在新竹還有高雄以非常優異的良率進入量產，A16製程也會在今年下半年在台灣量產，也就是說研發核心以及最先進製程的首發量產仍然都還是留在台灣。第二個因素，我們認為台灣在半導體群聚效應還是相當成熟，供應鏈高度整合，這是海外廠區在短期之內無法複製的優勢。』
IDC預估，台積電2030年總產能仍有9成以上留在台灣，隨著亞利桑那廠投產，在美生產先進製程(4奈米以下)比例將達11%。展望2036年，台積電總產能仍有8成以上根留台灣，在美生產的先進製程(4奈米以下)占比將上升至25%，2奈米產能將上衝4成，相較於目前及2030年將有明顯成長。
儘管台積電在美加速擴展步伐，但曾冠瑋認為「量產爬坡速度」與「供應鏈完整性」仍是待解難題。他說，台積電亞利桑那一廠初期良率表現優於預期，但要達到量產規模仍需時間，更重要的是美國半導體供應鏈尚未成熟，導致物料供應、設備維護與工程效率遠遠不如台灣。
此外，美國廠人力成本較高，加上工作文化差異，使得「快速問題排除」模式難以完全複製。他說，產品前置時間(lead time)相較台灣長，影響整體營運效率與成本結構。不過隨著供應鏈逐步到位、在地人才養成，預期上述問題將逐步改善。
半導體業者赴美、台灣「矽盾」優勢不再？ 李淳：穩居領先地位才是重點
美國屢次點名台灣半導體產業，美國總統川普曾稱台灣搶走晶片生意，喊話晶片全面回流美國。美國商務部長盧特尼克受訪時稱，將在川普任內，將移轉台灣半導體40%產能至美國。
隨著台積電赴美擴大投資，掀起討論聲浪，擔憂「矽盾」優勢不再，台灣恐面臨引以為傲的半導體供應鏈集體出走。
李淳直言，他並不完全支持「矽盾」一說，從戰略角度來看，美國對台的安全承諾核心在於台灣位處「第一島鏈」，以及作為印太地區夥伴，致力維護區域和平穩定，台灣生產半導體僅是「加分項」，他說：『(原音)我從過去到現在都不是支持矽盾這個概念的支持者，從戰略的角度來看，美國對台灣這種安全承諾，或者是說他要嚇阻中國使用武力改變現狀的戰略目標，不完全是跟台灣有沒有生產半導體連在一起。更多的是應該涉及到台灣在第一島鏈的戰略位階，還有涉及到我們這個對美國整個印太地區穩定的力量的角色。』
他進一步說明，台灣企業赴美投資或全球布局，並不會直接削弱台灣的安全地位，真正關鍵在於台灣能否持續穩坐供應鏈中的核心角色；李淳也提醒，美國仍有其他方式發展半導體產業，比如扶植英特爾或轉而支持三星。相較之下，若台灣拒絕與美國合作，所承擔的安全與經濟成本，恐遠高於企業赴美投資。
李淳總結指出，從長期安全與經濟發展角度，順應趨勢，並透過協議降低不確定性，是當前所有選項中對台灣最有利的選擇。與其擔憂「矽盾」優勢消散，企業該如何穩居供應鏈要角，以及政府如何維持台海穩定與安全，才是當前思考重點。
