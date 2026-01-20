政治中心／綜合報導

台美關稅談判出爐，從原先的32%，降低到15%不疊加，讓大批國人大讚是重大突破，台灣北社邀集多位產經、政經學者，分析台美關稅實質內容及正向意義，怒轟藍白只會唱衰，有學者直言，這樣的結果，顯示出美國把台灣當自家人，且協商結果，是台灣打開機會之門的關鍵時刻。

台美關稅出爐！！ 學者分析：美國把台灣當自家人

台灣北社召集多位學者 分析台美關稅實質內容及正向意義（圖／民視新聞）台灣北社攜手多位學者，怒轟藍白面對台美關稅，只會盲目唱衰，尤其從原先的32%，大幅調降為15%不疊加，藍白卻始終有意見。

廣告 廣告

台灣北社社長羅浚晅：「輿論界社會各界，一直給予正向肯定，甚至台灣的股市，也呈現一片榮景，台灣從本來的32%，到20%到現在15%，各位，那些藍白的政客到底罵夠了沒有？。」

中央大學經濟系教授邱俊榮：「美國就是把台灣當自家人啦，自家人才會有這樣的安排，韓國為什麼很著急，因為他被看作是鄰居，不是自家人。」

台美關稅出爐！！ 學者分析：美國把台灣當自家人

台灣北社社長羅浚晅 怒轟藍白只會盲目唱衰（圖／民視新聞）有經濟系教授直言，關稅談判的成果，明顯顯示出，美國把台灣當作自家人，畢竟要打造全球供應鏈，台美就是互信夥伴，不過不只整體關稅，對於外界質疑台灣GDP比日韓低，若要投資5千億美元，風險恐怕提高，專業人士也解釋，這樣的解讀角度有誤。

台灣北社理事兼法政財經組副召集人劉名寰：「現在台灣對美國的承諾是，企業自主投資2500億，其實這個包含了台積電的1000億，台美的談判投資協議，並沒有說什麼時候一定要履行完成，也就是說這2500億，不是立即發生，就算它馬上發生好了，這2500億佔我們8800億美金的GDP，是28.4%。」

台美關稅出爐！！ 學者分析：美國把台灣當自家人

台美關稅談判成果出爐 從原先的32%降低為15%（圖／民視新聞）台美關稅達成協議，如今大批學者看好未來雙向投資發展，也喊話要把握10年來最好時機，讓台灣產業在國際奠基。

原文出處：台美關稅出爐！！ 學者分析：美國把台灣當自家人

更多民視新聞報導

投資「5000億美元」是假的！律師諷：認知不足或刻意造謠

台美簽署投資MOU！鄭麗君盼以「台灣模式」支持國際布局：擴大產業在美實力

台美關稅15％對標日韓！陳其邁：對高雄傳產「暫時鬆一口氣」

