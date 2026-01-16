台美關稅出爐 李淳認未來真正的困難點「在這裡」

台美關稅出爐 未來真正的困難點 李淳認為在這裡。曾薏蘋截圖

台美關稅15％不疊加，中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員、前駐歐盟代表李淳今接受民進黨直播節目接受主持人韓瑩專訪，談到未來後續時認為，台美這個協議的困難點「會在各政黨」，他呼籲，「不要跟自己的荷苞，不要跟台灣的經濟過不去」，在政治上可以有不同的立場，但是經濟是沒有分什麼藍、綠、白任何顏色的，台灣沒有受到這次的關稅太大的衝擊，這個喜悅跟榮耀，大家都可以共享。

李淳建議， 大家看待這次談判結果，最主要的方式就是它對台灣經濟的意義是什麼？請大家先把眼鏡上面的顏色先拿掉。未來送到立法院監督，但現在立法院反對黨惡鬥的情況下，會有蠻多挑戰，希望人民加上反對黨也可以聚焦在如何對台灣的競爭力是最好的角度，來看待這個台美協議。

他說，「我覺得未來台美協議的這個困難點不是在這個協議本身好不好？這個協議已經是困難中最好的結果了，而是在各政黨，還有我們全體國民可不可以放下我們在政治之間的不同看法，然後來嚴肅的認真的來支持台灣的經濟持續發展」

