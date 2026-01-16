台美關稅出爐！蔡英文稱「談判結果不是終點」喊話朝野各政黨支持

前總統蔡英文回倫敦政經學院（LSE）演講。翻攝自蔡英文FB



台美關稅協商結果揭曉，行政院今（16日）宣布台灣爭取到對等關稅15%不疊加、半導體等產業獲232優惠，並將對美投資、融資5000億美元。前總統蔡英文強調，台美關稅談判的結果不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻，相信政府也會對於受到影響的產業與勞工持續傾聽，並提供必要的支持，她並呼籲朝野各政黨能支持這份協議，讓台灣未來道路走得更長更穩。

蔡英文今在臉書發文表示，看到台美關稅談判的結果出爐，她心裡其實很有感觸，也充滿著感謝。她談到，過去自己也曾經參與對外談判，代表台灣和各國代表一輪又一輪地溝通、協商，「那是一條漫長的路，需要耐心，也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷」。

蔡英文直言，她很清楚，每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任。因此，她要特別謝謝這段時間，為台灣付出心力的談判團隊與行政體系：「謝謝你們承擔了壓力，也守住了台灣的立場，讓我們能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見」。

蔡英文強調，台美關稅談判的結果，不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。對於受到影響的產業與勞工，她相信，政府也會持續傾聽，並提供必要的支持，讓轉型的成本，不落在最弱勢的人身上。

蔡英文在文末說，談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個國家，能不能走得長、走得穩，「台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，我也呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議。」

