台美關稅出爐！賴清德曝清晨都沒睡「關注談判過程」：簽訂後才放下心

台美對等關稅談判歷經9個月，雙方今（16）日達成共識，我方取得對等關稅15%且不疊加、232條款最優惠待遇等成果。對此，總統賴清德表示，今天的談判，未來會更有助於台灣的產業「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」，希望國人同胞都能夠團結合作，也呼籲未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議。他同時感謝鄭麗君、楊珍妮等談判團隊的辛勞，包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，國安會以及行政院相關部會也都非常辛苦，在談判時都過美國時間，「今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後，我們大家才放下心來」。

賴清德表示，台美對等關稅在今天清晨已經底定，鄭麗君與行政院政委楊珍妮也負責任地在第一時間於美國召開記者會，今天早上10點行政院長卓榮泰也在行政院特別對國人做詳細清楚的說明。

賴清德指出，這次談判，我方承諾政府將協助台灣企業出資、投資美國2500億美元，台灣政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構授信台灣的企業赴美投資額度2500億美元。台灣因此得到四個目標：第一，對等關稅降為15％同時不疊加，這個條件與美國主要的貿易逆差國，包括日本、韓國、歐盟是相同待遇。過去日本、韓國對美國簽訂有自由貿易協定或類自由貿易協定，日、韓商品銷往美國相對於台灣有競爭優勢，但現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國的好機會

第二個，232關稅部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率，其他適用232條款的一些商品，包括木材傢俱、汽車零組件、太空產業零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三，「台灣模式」得到美國支持，後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠形成群聚，這樣有助於台灣的企業跟美國的企業，在研發設計還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步地融入美國的經濟結構當中。

第四個，不僅台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資的對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

賴清德強調，今天的談判，未來會更有助於台灣的產業「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」，希望國人同胞都能夠團結合作。他也感謝鄭麗君、楊珍妮等談判團隊的辛勞，不管是到美國實體談判，或是在台灣透過視訊談判，都非常辛苦。

賴清德也說，他要感謝副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，國安會以及行政院相關部會都非常辛苦，在談判的時候都過美國時間，「今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後，我們大家才放下心來」，大家一起努力，台灣未來會更好，他也呼籲，未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

