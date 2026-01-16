台美關稅出爐 鄭麗文痛批賴政府把家底掏空還在沾沾自喜

台美對等關稅調降為15％且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」等。國民黨黨主席鄭麗文痛批，賴政府國難當頭，還在慶祝、還在做認知作戰。 （廖姮玥攝）

台美對等關稅調降為15％且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」等。國民黨黨主席鄭麗文痛批，賴政府國難當頭，還在慶祝、還在做認知作戰。 （廖姮玥攝）

台美對等關稅調降為15％且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」等。國民黨黨主席鄭麗文，16日出席桃園市黨部歲末感恩聯誼活動。鄭麗文諷刺，談判多日也不過是比照日韓，有甚麼值得高興？將台灣的半導體、高科技產業掏空，若不是賴政府的低頭，半導體產業會願意到美國設廠投資嗎？這是路人皆知的答案。鄭更痛批，賴政府國難當頭，還在慶祝、還在做認知作戰。

鄭麗文表示，民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，把如此不堪的談判結果當成重大成就，事實上關稅15％不疊加，是最起碼的要求，我們也不過是比照日韓罷了，有甚麼值得高興？何況日韓早在幾個月前就拍板定案，為什麼我們慢這麼多？鄭質疑，經過這麼多個月，台灣也才換來這般條件，中間提出什麼巨大代價，台灣也才換來跟別人一樣的待遇。

廣告 廣告

鄭麗文表示，美國商務部毫不掩飾地說，台灣必須讓川普開心，賴清德是拿甚麼討川普開心？台灣半導體40％的產量必須移到美國，等於是將我們的家底與護國神山完全外移掏空，台灣未來要靠甚麼？民進黨還有甚麼好高興的。另外，5000億美金的巨額投資，相較於南韓3500億、日本5500億，以經濟體規模而言，台灣的5000億美金簡直是不可思議的天價。但除了5000億美金，我們還答應1.5兆的軍購預算，內容幾乎是空白支票、白紙一張，都是這幾個月來，賴政府為了換來區區的15％關稅，所付出的無法彌補的代價。

鄭麗文諷刺賴政府，台灣半導體產業被掏空，民進黨開心地說要去美國投資高科技的供應鏈，美國給我們特別待遇，如果那邊是有高度投資誘因，不需政府、不須美國，業者早過去了，若不是地緣政治的壓力，若不是賴政府的低頭，半導體產業會願意到美國設廠投資嗎？這是路人皆知的答案，何必自欺欺人，何必到今天還厚著臉皮說這是個好消息？當台灣的科技、人才、資金、經濟的底氣，都必須嚴重掏空外移，就是嚴峻的國安挑戰與危機，而我們的政府居然當成喜事、政績，賴政府若不學會「誠實」，只會自欺欺人，「萊爾校長」永遠靠謊言掩飾真正嚴峻的處境、執政無能、保台不力，連因應的能力都沒有。

鄭麗文說，在野黨不願意看到國家如此處境，我們願意幫忙、共同商討對策，可惜從頭到尾一貫黑箱，不讓任何人參與或知道，直到今天翻盤了，沒有轉圜餘地，硬要我們吞下去，怎麼吞？如何吞？攸關台灣未來的發展、過去幾十年的根基與國力，全搬空了，殺雞取卵，豈是長久之道，國難當頭，還在慶祝、還在做認知作戰，才是今天台灣真正面臨最重要的威脅。

【看原文連結】