台美關稅出爐 鄭麗文痛批賴政府：把家底掏空還沾沾自喜

【記者李俊毅／台北報導】台美關稅談判結果15日出爐，川普政府敲定對台關稅降至15%，台灣將對美投資合計5000億美元。國民黨主席鄭麗文16日受訪諷刺，談判多日也不過是比照日韓，有什麼值得高興？

鄭麗文16日受訪出席國民黨桃園市黨部歲末感恩聯誼活動前，接受媒體聯訪表示，民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，把如此不堪的談判結果當成重大成就，事實上關稅15％不疊加，是最起碼的要求，我們也不過是比照日韓罷了，有甚麼值得高興？何況日韓早在幾個月前就拍板定案，為什麼我們慢這麼多？鄭質疑，經過這麼多個月，台灣也才換來這般條件，中間提出什麼巨大代價，台灣也才換來跟別人一樣的待遇。

她說，這過程以什麼巨大代價才換得跟別人一樣成果，且對方希望台灣半導體產能40%轉移到美國，如果真把半導體產業當護國神山，不就是家底完全外移、掏空，「台灣未來靠什麼？」

鄭麗文說，相對韓國3500億美元（約新台幣11兆268億元）、日本5500億美元（約新台幣17兆3278億元）對美投資，以經濟體規模而言，台灣5000億美元（約新台幣15兆7525億元）是天價，還有新台幣1.25兆元軍購。如果不是地緣政治壓力與政府低頭，「半導體產業會願意到美國去設廠投資嗎？」

