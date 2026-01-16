台美關稅出爐》點名「唱衰型專家」 歷史作家：別再用恐懼包裝成為台灣好

知名歷史作家李文成。 圖：翻攝自李文成臉書

[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果出爐，雙方共同簽署投資合作備忘錄（MOU），台灣是全球第一個針對美國未來可能課徵《232條款》相關關稅，取得相對完整及最優惠待遇。對此，知名歷史作家李文成今（16）日在社群平台發文，痛批部分台灣媒體與學者在談判前後持續「唱衰台灣」，不論結果如何都先行譴責，形同「花式唱衰」，引發不少網友共鳴。

李文成以成長經驗為喻，形容這類言論就像某些家長，無論孩子表現如何都先否定，還美其名是「怕你太驕傲」，「半句好話也說不出來」。他指出，這種心態如今在部分媒體與學者身上重現，在台美關稅談判前，不斷預測美國對台課稅可能高於30%，甚至渲染「川普會把台灣賣掉」、「我方談判代表太左派，川普不會喜歡」。

李文成表示，談判結果公布後，即便關稅僅為15%，仍有人持續質疑「是拿什麼東西換的？」、「台灣還是被賣了」、「都拿台積電換了，多少稅率還重要嗎？」讓他直言「PTSD都快發作了」。

他建議這些自稱為「大人」、「學者」、「專家」的人，應該回頭反省自身判斷為何一再失準，或檢討自己的觀察模式出了什麼問題，而不是在事後繼續以「我是為了台灣好」作為辯護。他直言，「這種『好』，真的沒有人需要」。

李文成也指出，美國政府此次釋放給台灣的善意，不只體現在15%的關稅結果，更重要的是在官方看板與論述中，直接將台灣與日本、印度、越南等國並列為「Country」，具有高度政治象徵意義。

他最後直言，部分人士「販賣完恐懼、賺夠通告費了」，即便不公開道歉，至少也該誠實反省；同時也提醒閱聽大眾，面對相關議題時，應更加留意與過濾自身的資訊來源。

