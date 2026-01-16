台美關稅利空出盡 法說會加持 台積電再創歷史新高1740元

台美關稅談判宣布達成共識，不確定性煙消雲散，台積電（2330）股價今（16）日大漲50元，收在1740元的歷史高價。（圖片來源／）

台美關稅談判宣布達成共識，不確定性煙消雲散，行政院副院長鄭麗君還宣布台灣是首個取得232最惠條款國家，再加上15日台積電法說會上董事長魏哲家給出暢旺的前景，台積電（2330）股價今（16）日大漲50元，收在1740元的歷史高價，漲幅2.96％。

三大法人買超369億元，其中外資大買超399億元，自營商買超80.66億元，投信賣超50.5億元。買超的股票集中在台積電和台達電。

廣告 廣告

台美關稅談定，台積電股價再創歷史高價

受到台積電大漲影響，台股大漲598.12點，收在31408.70點，成交量8234億元，相當驚人。值得一提的是，台美關稅談判中雖然要台積電加碼投資美國，但對16日股價完全沒有衝擊，台積電大漲，股價創歷史新高1740元，此外，同為競爭者的英特爾在美股小跌0.86％，收在48.3美元。三星則上漲1.42％，收在78300韓元。

權值股鴻海（2317）由黑翻紅，小漲0.43％，收在234.5元。聯發科（2454）也漲1.01％，收在1505元。台達電（2308）大漲7.66％，收在1125元。市場的資金則集中在台積電、南亞（1303）、台達電三檔股票，台積電成交值923億元，南亞267億元、台達電也251億元。

金寶（2312）、南亞、友達（2409）三檔股票成交量都超過34萬張，成為股民焦點，金寶16日股價雖然沒有漲停，但成交量再創新高40萬4千6百69張，收盤小漲1.2％，收在33.7元。南亞成交量也創下歷史新高36萬8千2百多張，大漲5.88％，收在73.8元。友達成交量34萬張，小漲2.95％，收在15.7元。

信驊股價8700元當股王，股后緯穎3825元

信驊（5274）雖然大跌55元，但股價8700元，仍是台股的股王，緯穎（6669）收3825元位居股后，穎崴 （6515）收3535元緊追在後，鴻勁 （7769）收3530元排第四，川湖 （2059）收3410元，世芯-KY （3661）收3340元，創意 （3443）小漲5元收2510元。大立光 （3008）收2430元，健策 （3653）漲30元收在2410元，中華精測 （6510）收2395元等10千金股。

記憶體今天仍舊活躍，力積電亮燈漲停，收在56.4元，華邦電大漲7.36％，收在106.5元。旺宏大漲8.24％，收在67元，創見也漲了6.72％，收在254元。南亞科漲5.26％，收在250元，群聯大漲5.29％，收在1890元。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台美貿易談判 台灣正式轉身成為美國『再工業化』戰略中的『合夥人』

台美關稅談定 龔明鑫樂喊「撥雲見日」：估2030先進製程根留台灣占比85%

台美關稅定案「切香腸」掏空台灣？ 民眾黨質疑政府把台積電當保護費

