台美關稅助傳產重返戰場 許勝雄看好經濟成長率上看4％

2026年開春，台灣資本市場氣勢如虹，台股在AI浪潮與全球供應鏈重組的推波助瀾下，週週挑戰歷史新高。然而，在全球經貿秩序劇烈變動的當口，台灣產業的下一步該往哪裡走？三三會名譽理事長許勝雄於今（28）日受訪時，為台灣經濟開出了極具信心的處方箋，他不僅樂觀預估今年台灣GDP成長率有望上看4％，更直言台美對等關稅談判的成功，將是台灣傳統產業重返全球競技場的關鍵轉捩點。

台美談判立大功 傳產不再是「慘業」

過去幾年，當半導體與AI產業享受著高成長與高關懷時，台灣的傳統產業如機械、石化、紡織等，卻在全球關稅壁壘與區域經濟整合（如 RCEP、CPTPP）的夾縫中苦苦掙扎。許勝雄點出，這次台美對等關稅談判的成果「非常成功」。

廣告 廣告

「這讓台灣的傳統產業，重新擁有了一個在全球市場競爭的優質防線。」許勝雄分析，當台美雙邊在關稅對等上達成共識，這不僅是數位貿易或高科技產品的利多，更是對傳產外銷競爭力的實質加持，特別是長期受限於關稅壓力的工具機與石化業者，在對等關稅的架構下，將能與各國對手在更公平的起跑點上競爭。

然而，許勝雄也提醒，即便談判有成，國內法制化的進度亦是關鍵。他提到，雖然爭取15％不加徵關稅的過程充滿挑戰，但這是一場不能輸的戰役，如果立法院未能及時通過相關對等法案，台灣可能錯失這波好不容易爭取來的經貿紅利。

擴大經貿辦組織 應對「秩序重整期」

面對川普政府重返白宮後的全球經貿新秩序，許勝雄認為台灣不能僅止於被動應對。他具體建議，政府應立即考慮擴大「經貿談判辦公室」（OTN）的組織編制。

許勝雄觀察到，目前全球正處於「貿易秩序重整期」，各國都在追求自身利益的最大化，在這種「大談判時代」，台灣需要更龐大、更具專業性的談判團隊，去跟全球不同的經貿體系、主權國家建立更深層的雙邊關係；他認為，唯有主動出擊，與各國建立對等的貿易機制，台灣才能在碎片化的全球市場中，確保供應鏈的不可替代性。

股市反映實力GDP 挑戰4％成長門檻

對於近期台股頻頻創高，許勝雄則展現了老牌實業家的穩健看法。他認為，股市終究是「經濟的先行指標」與「現實的反映」，台股之所以能不斷破紀錄，底氣在於台灣產業結構的質變。

「只要台灣經濟上來了，股市自然會有所反映。」他進一步指出，目前市場對AI以及高科技產業的期待值極高，這股投資動能短時間內不會停歇。再加上如果傳產能因關稅問題解決而回溫，台灣將形成「科技、傳產雙引擎」共同推升的局面。基於這份樂觀情勢，他大膽預測今年台灣經濟成長率（GDP）將能達到4％的高標，這在成熟經濟體中是非常亮眼的表現。