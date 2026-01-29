台美關稅半導體外移掏空台灣？ 彭金隆:觀察後續資訊、研議交易時間延長

金管會新春記者會。陳俐妏攝



台美關稅拍板，半導體四成恐移往美國，台灣產業是否遭掏空和對銀行業的影響，金管會主委彭金隆表示，對外投資還有很多不確定性，跨國大公司在國外本就有籌資能力，資本市場是最敏感的，但市場反應沒有呈現憂慮，未來仍要觀察國際市場連動和後續資訊。整體而言，金融三業的業務開放，銀行、證券，加上壽險不確定因素落底，會愈來愈好。

美國商務部目標在川普任內將台灣40%的半導體產能轉移至美國，引發「去台化」疑慮。加上對美投資2500億元，市場除聚焦產業也關注對銀行業的影響。

廣告 廣告

銀行局局長童政彰表示，台商到哪裡，銀行就會往哪裡去，近年台商產業鏈往美加地區投資，銀行相關曝險就會增加，目前銀行存放比70%，資金和放款動能還是有，銀行體系資金充足。銀行業集中度流動性在內控裡都有規定。

證期局局長高晶萍表示，上市公司各自會有不同的海外布局考量，金管會就希望讓台灣資本市場透過亞洲籌資平台，把台股打造更有競爭力和吸引力，讓企業留在台˙灣資本市場就是金管會的目的

台股熱度強強滾，去年大漲5928點，來到28963點，漲幅26.52%，推升市值突破101兆元，台股市值躍居全球第七大。今年台股開年已站上32000點持續攻堅。但台股跟國際連結愈來愈高，延長股市交易時間再起。

彭金隆指出，資本市場與國際市場有很多相關的結構，交易時間和交易單位等都有再研議，國際情況已有所改變，已請交易所來蒐集資料來研議。

高晶萍表示，台股交易市場是比亞洲國家短一點，這幾年中有提過要延長，但延長交易是重大制度改變，不過，近期國際市場已有變化，像是那斯達克研議延長股市交易時間，已請交易所蒐集相關國家的狀況來研議，並會考量國情和以及後續配套。會以開放的原則、審慎態度、評估每個交易制度採用。

更多太報報導

快訊/黃仁勳抵台 先剪髮再拜會張忠謀 盼陸放行H200、Rubin晶片全數生產了

聯準會利率不變半導體續彈! 台指期夜盤輕取三萬三千大關無懸念

金控獲利王尾牙！蔡明興：台股內資主導「雞犬升天」 今年留意落後補漲如富邦金