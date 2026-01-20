台美關稅協商走過漫長9個月 鄭麗君神情藏壓力、楊珍妮感性落淚

行政院副院長鄭麗君昨抵台，今天（20日）如火如荼隨即舉行台美關稅談判說明記者會。對此，行政院長卓榮泰對鄭麗君表示高度肯定。（張哲偉攝）





台美關稅談判正式敲定，台灣對等關稅確定下調至15%，且不再疊加最惠國待遇（MFN），並成為全球首個取得美國232條款關稅優惠的國家，後續也將深化供應鏈投資合作。這場歷時9個月的談判過程備受考驗，談判團隊長期承受龐大的國家利益與產業壓力。說明記者會上，主責談判的行政院副院長鄭麗君與政委楊珍妮被視為關鍵推手，楊珍妮談到經貿辦同仁日夜相伴時一度哽咽；行政院長卓榮泰也形容，鄭麗君的壓力「都寫在臉上與心裡」，甚至說話時聲音微微顫抖，談判背後的艱辛與重量，也在此刻浮上檯面。

談判團隊昨天（19日）上午順利返台，卓榮泰親赴桃園國際機場接機，表達肯定與慰勞。行政院今天（20日）隨即舉行台美關稅談判說明記者會，由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出面說明，回顧歷時數月的談判歷程，並分享團隊在高壓情勢下推進協商、爭取關鍵成果的幕後過程。

她表示，這次談判過程中，府院及國安團隊給予相當明確的政策立場與談判方向，「該堅持的就堅持、該爭取的就全力爭取」，讓談判團隊有所依循。她除感謝長官的支持與指導，也特別感謝各相關單位對經貿辦的全力協助；談及同仁一路日夜相隨、共同承擔壓力時，更一度情緒激動、語帶哽咽。

楊珍妮說，上週完成投資合作備忘錄（MOU）簽署後，不少朋友與產業界人士紛紛寫信關心，笑稱她終於可以回來休息、好好聚餐，但她總是回覆，「這輛火車只是開出了隧道、看見曙光，還沒真正到站」，因為台美對等貿易協定尚未完成簽署，任務仍未結束。她也回憶，昨天下飛機時並未預期行政院長卓榮泰與秘書長張惇涵會親自接機，「看到他們真的有回到家的感覺，只差一點就擁抱了」，對家人一路以來的支持更是深受感動，直呼「touch my heart」。她坦言自己情緒容易被觸動，「我這個人很愛哭」，尤其談到經貿辦同仁長時間日夜相伴、共同承擔壓力時，再度忍不住語帶哽咽。

除昨日上午親赴機場接機外，卓榮泰今天也再度公開感謝台美關稅談判團隊，特別點名主責談判的行政院副院長鄭麗君。卓榮泰表示，鄭麗君長達9個多月全心投入談判工作，幾乎把所有時間都放在談判上，行程緊湊、壓力沉重；在每次赴美磋商前，還必須與國內各部會密集開會整合立場，談判結束後也要立即整理相關資訊、回報成果，工作節奏幾乎無縫接軌，「沒有超人的體力，真的撐不下來」。

卓榮泰表示，自己曾看過一則報導提到，鄭麗君在45歲生產時曾說那是人生中最後一次流淚；而這次長達數月的談判過程中，他確實沒有看過鄭麗君流淚，但談判所承受的巨大壓力，卻清楚寫在她的臉上，也藏在心裡。他形容，在討論關鍵議題時，往往牽涉兩國最核心的國家利益，必須進行最終的折衷與取捨，鄭麗君有時講話的聲音甚至會微微顫抖，不過他也強調，事實上鄭麗君做得相當好。

卓榮泰提到，談判同樣需要毅力與耐心，過程中中英文內容都必須字字比較、條文逐一對照；甚至有時總統賴清德宣布會議結束時，鄭麗君仍會再補充討論事項，鄭麗君對所有事情的專注與投入，「沒有超人的耐心，真的沒辦法達到」。

行政院祕書長張惇涵透露，昨天前往機場接機時，鄭麗君主動給了他一個擁抱，還喊了一聲「兄弟」。張惇涵說，這簡單的兩個字，背後承載的不只是長時間密集會議的辛勞，更象徵談判代表所背負的龐大壓力、整個談判團隊的責任，以及關乎2300萬民眾的生活，也反映出台灣整體國家實力的展現。

張惇涵表示，台灣在台美談判過程中，歷經長達15個月的前期準備與9個月的密集談判，他一路見證賴總統多次召集會議與座談，也親眼看著整個談判團隊反覆磋商、推進進度；而鄭麗君始終沒有喊過一句苦，因為她心裡很清楚，各行各業承受的衝擊與辛勞，都遠比自己更為沉重。（責任編輯：王晨芝）

