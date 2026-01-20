台美關稅協商走過漫長9個月 鄭麗君神情藏壓力、楊珍妮感性落淚
台美關稅談判正式敲定，台灣對等關稅確定下調至15%，且不再疊加最惠國待遇（MFN），並成為全球首個取得美國232條款關稅優惠的國家，後續也將深化供應鏈投資合作。這場歷時9個月的談判過程備受考驗，談判團隊長期承受龐大的國家利益與產業壓力。說明記者會上，主責談判的行政院副院長鄭麗君與政委楊珍妮被視為關鍵推手，楊珍妮談到經貿辦同仁日夜相伴時一度哽咽；行政院長卓榮泰也形容，鄭麗君的壓力「都寫在臉上與心裡」，甚至說話時聲音微微顫抖，談判背後的艱辛與重量，也在此刻浮上檯面。
談判團隊昨天（19日）上午順利返台，卓榮泰親赴桃園國際機場接機，表達肯定與慰勞。行政院今天（20日）隨即舉行台美關稅談判說明記者會，由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出面說明，回顧歷時數月的談判歷程，並分享團隊在高壓情勢下推進協商、爭取關鍵成果的幕後過程。
她表示，這次談判過程中，府院及國安團隊給予相當明確的政策立場與談判方向，「該堅持的就堅持、該爭取的就全力爭取」，讓談判團隊有所依循。她除感謝長官的支持與指導，也特別感謝各相關單位對經貿辦的全力協助；談及同仁一路日夜相隨、共同承擔壓力時，更一度情緒激動、語帶哽咽。
楊珍妮說，上週完成投資合作備忘錄（MOU）簽署後，不少朋友與產業界人士紛紛寫信關心，笑稱她終於可以回來休息、好好聚餐，但她總是回覆，「這輛火車只是開出了隧道、看見曙光，還沒真正到站」，因為台美對等貿易協定尚未完成簽署，任務仍未結束。她也回憶，昨天下飛機時並未預期行政院長卓榮泰與秘書長張惇涵會親自接機，「看到他們真的有回到家的感覺，只差一點就擁抱了」，對家人一路以來的支持更是深受感動，直呼「touch my heart」。她坦言自己情緒容易被觸動，「我這個人很愛哭」，尤其談到經貿辦同仁長時間日夜相伴、共同承擔壓力時，再度忍不住語帶哽咽。
除昨日上午親赴機場接機外，卓榮泰今天也再度公開感謝台美關稅談判團隊，特別點名主責談判的行政院副院長鄭麗君。卓榮泰表示，鄭麗君長達9個多月全心投入談判工作，幾乎把所有時間都放在談判上，行程緊湊、壓力沉重；在每次赴美磋商前，還必須與國內各部會密集開會整合立場，談判結束後也要立即整理相關資訊、回報成果，工作節奏幾乎無縫接軌，「沒有超人的體力，真的撐不下來」。
卓榮泰表示，自己曾看過一則報導提到，鄭麗君在45歲生產時曾說那是人生中最後一次流淚；而這次長達數月的談判過程中，他確實沒有看過鄭麗君流淚，但談判所承受的巨大壓力，卻清楚寫在她的臉上，也藏在心裡。他形容，在討論關鍵議題時，往往牽涉兩國最核心的國家利益，必須進行最終的折衷與取捨，鄭麗君有時講話的聲音甚至會微微顫抖，不過他也強調，事實上鄭麗君做得相當好。
卓榮泰提到，談判同樣需要毅力與耐心，過程中中英文內容都必須字字比較、條文逐一對照；甚至有時總統賴清德宣布會議結束時，鄭麗君仍會再補充討論事項，鄭麗君對所有事情的專注與投入，「沒有超人的耐心，真的沒辦法達到」。
行政院祕書長張惇涵透露，昨天前往機場接機時，鄭麗君主動給了他一個擁抱，還喊了一聲「兄弟」。張惇涵說，這簡單的兩個字，背後承載的不只是長時間密集會議的辛勞，更象徵談判代表所背負的龐大壓力、整個談判團隊的責任，以及關乎2300萬民眾的生活，也反映出台灣整體國家實力的展現。
張惇涵表示，台灣在台美談判過程中，歷經長達15個月的前期準備與9個月的密集談判，他一路見證賴總統多次召集會議與座談，也親眼看著整個談判團隊反覆磋商、推進進度；而鄭麗君始終沒有喊過一句苦，因為她心裡很清楚，各行各業承受的衝擊與辛勞，都遠比自己更為沉重。（責任編輯：王晨芝）
更多上報報導
「台北總是有人沒睡覺」 鄭麗君憶9個月非傳統談判終走到回家時刻
川普關稅「外國付錢說」破功 美國消費者承擔96%成本
直播／台美關稅敲定15％ 卓榮泰、鄭麗君正式說明
其他人也在看
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 171
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 12
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 1 小時前 ・ 51
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 3 小時前 ・ 42
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 236
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 2
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 195
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 50
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 72
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 5
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 35
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 28
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 4