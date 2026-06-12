台美關稅協商進展樂觀 鄭麗君：有信心取得相對優勢待遇

行政院副院長鄭麗君12日出席「企業投資美國融資保證機制」出資意向書聘任儀式，並合影留念。(記者方賓攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院副院長鄭麗君今出席國發會「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，她談到日前美國調整輸美232鋼鋁銅產品關稅計算方式，當中顯示台灣有在協定國之列，因此政府對最終的台美關稅有信心，應能反映今年1、2月所簽署的貿易協定談判成果。她強調，最後一哩路，政府和談判團隊會努力鞏固台灣取得逆差國中的相對優勢待遇。

鄭麗君致詞時指出，「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂之後，接下來政府以及公協會還有銀行的契約陸續簽訂後，順利的話，應該可以在7月初可以開始受理申請，這對產業界應該是非常令人振奮的消息。

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她說，台灣有今日經濟成長的成果，金融支持始終扮演關鍵的力量，提供企業資金的活水，而在台灣面對全球供應鏈重組以及AI快速成長的今日，當我國許多企業已經是國際級的高科技企業，在這個國際局勢下，因應供應鏈區域化的趨勢過程當中，除了持續的投資台灣，保持關鍵技術的領先地位之外，也正在積極的擴大國際佈局，透過創新升級以及供應鏈韌性為導向，更往美歐日各國等在擴大國際佈局。

她強調，在關鍵時刻，非常感謝金融界能夠持續作為產業界的夥伴。透過金融界產業界強強聯手，支持產業界把台灣供應鏈往世界延伸，同時也讓金融產業進一步擴展國際性的服務，雙方一起合作，擴大在美國的投資佈局，相信可以創造新一波信賴產業的發展。

她提到，台美過去長期是彼此高科技密切合作的重要經濟夥伴，雖然過去一年台美的經貿談判始於貿易逆差，但逆差的背後就是過去彼此之間互補緊密合作的夥伴關係。

鄭麗君說，近期大家看到她都想問關稅動態，她也特別說明，在台美簽署MOU以及簽署「台美對等貿易協定」( ART)後，美國高院判決致使原來對等關稅的法源失效，不過並不影響232關稅，所以過去幾個月行政院、經濟部、國發會、經貿辦等，持續跟美國商務部建立G2G的溝通機制，爭取我赴美投資企業的有利的投資環境，當中就包含爭取非半導體232關稅優惠待遇能夠先行生效。

所以從5月1日開始，在MOU裏面所載明的包含汽車零組件，包含木材以及木製品等還有航空器零組件的優惠待遇已經先生效了。鄭麗君強調，這幾項非半導體關稅優惠待遇的生效，代表著MOU雙方都在落實，不只我國企業擴大投資以及融資信保方案即將上路，美方也在開始落實對我的關稅優惠待遇。

外界也關心半導體232關稅，鄭麗君提到，政府也向美方提出，如果美方要提出232半導體關稅，我們希望能夠先行完成對我赴美投資企業零關稅配額以及豁免清單的協商。而在這項的溝通工作當中，政府會做企業的後盾，持續跟美國來進一步的溝通，以免我國企業受到半導體232關稅的影響。

至於對等關稅，鄭麗君也說明，由於法源失效，美國政府以122條款課徵150天的暫時性關稅來延續關稅措施，但同時也啟動兩項301的調查，不過在過去幾個月來，政府跨部會全力因應301調查，台美雙方保持緊密的溝通聯繫，溝通情形都朝正面發展，有信心因應後續的關稅變動。

在6月2日美方最新公佈的有關於301其中一項，強迫勞動貨品進口禁令的這個調查結果，台灣由於美方肯認我們在ART裏面的具體承諾，因此在美國貿易代表署(USTR)建議採取稅率裏面，被列為相對比較低的14國當中。她認為這情況顯示臺美簽訂的ART是未來因應關稅政策置換法律基礎過程當中一個有利的基礎。

她補充強調，在USTR上最新公告的聯邦公報裏面，並沒有建議稅率的生效日期，也就是這並不是最終的稅率，所以各界也預判未來有可能持續在針對結構性產能過剩這一項的調查，持續有所公告或有所建議採取的措施，不過各界也預判這個是在完備301調查相關的程序，整個301調查本身也是美方關稅政策為置換法律基礎所進行的一個程序，最終仍然待美方決定這個最終結果。

鄭麗君說，她也知道大家非常關心台美關稅的最終結果，最近USTR大使Greer曾對外表示美方會信守歐盟跟日本等這個所簽署的貿易協議，而台灣同樣也是協定國之一。

鄭麗君提到，最近大家可能忽略另外一項公報，針對當時不在談判範圍的，232比較高關稅的鋼鋁銅衍生品美方自動調降一些項目，裡面有起重機的28項美方調降項目是留給台灣、英國及日韓歐盟等協定國，所以政府有信心台灣是在協定國之列，因此期待、也有信心，最終的台美關稅結果，應該反映今年1月及2月所簽署的貿易協定談判成果。所以最後這一哩路，政府和談判團隊會努力鞏固台灣取得逆差國中的相對優勢待遇。

鄭麗君並分享自己在去年談判過程中的心情，面對全球快速變化的局勢，她充分深刻的感受到，世界看好台灣、世界需要台灣，當深耕台灣的同時，也可以自信的走向世界。所以台灣供應鏈對外擴大投資，並不是供應鏈的移轉，而是供應鏈的延伸跟擴展，就是在壯大台灣的本身。

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