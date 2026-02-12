台美關稅協定明可望簽署 卓榮泰籲減少不必要揣測

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院副院長鄭麗君率談判團隊10日晚間再度赴美，與美方進行最後會議後，預計在台灣時間13日清晨簽署「台美對等貿易協定」（ART）。對此，行政院長卓榮泰在院會的歲末談話中提到，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，政府也做好萬全準備，讓產業可能衝擊大事化小、小事化了，請國人不要做不必要的揣測。

行政院今舉行農曆年前最後一次院會，卓榮泰指出，由副院長鄭麗君、政委楊珍妮領軍的國家談判團隊已經抵達美國，要跟美方進行最重要的關鍵談判、最後的協議，身負國家任務及使命，一定要爭取最多、談到更好，並且解決雙方共同問題。

廣告 廣告

卓榮泰表示，懇請全體國人同胞要給予談判團隊更多的信任、溫暖與鼓勵，也拜託社會，在談判團隊還沒有回來向國人做報告時，可以減少不必要的揣測。卓強調，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，深知這個時候，中華民國台灣這個國家不能錯失任何國際間共同合作的機會。

卓榮泰提到，也請國人相信，從去年4月2日到現在，政府已經做了萬全的準備，這個力道會持續加大，讓產業的可能衝擊大事化小、小事化了，請所有國人能夠靜待談判團隊最後談判結果的揭曉，政府一定會向國人與社會來充分的說明，而此時最需要的是國人高度的支持。

行政院發言人李慧芝表示，這是鄭副院長第7次在美國的實體會議，雙方會針對台美對等貿易協定進行最後會議。只要談判一完成，行政院就會向國人做完整報告，也會依照條約締結法規定，將協定送交國會審議，也會把115我國與美方簽署的台美投資MOU一倂送到立法院審議。

李慧芝強調，談判團隊一定會秉持維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系，建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係的原則進行談判。相信談判團隊能達成好成果，建立台灣的經濟韌性，也促進台美貿易的平衡互惠。

【看原文連結】