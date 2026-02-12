台美關稅協定明天正式簽署 卓榮泰發聲了
行政院副院長鄭麗君率領關稅談判團隊，10日已啟程赴美，預計在台灣時間13日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。行政院長卓榮泰今（2/12）在院會發表談話表示，談判團隊掌握全局、全盤衡量，政府也做好萬全準備，讓產業可能衝擊大事化小、小事化了，請外界不要做不必要的揣測。
行政院發言人李慧芝在政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中發表歲末談話時指出，台美談判部分，鄭麗君副院長領軍的談判團隊已抵達美國，要進行最重要的關鍵談判，盼完成最後協議，而談判團隊身負國家任務，要爭取最多、談得更好且解決雙方共同問題，懇請社會給予支持，並減少不必要揣測。
卓榮泰說，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，政府也深知中華民國台灣不能錯失國際間競爭與合作的機會，因此從去年至今已做了萬全準備，且這個力道會持續加大，讓可能的產業衝擊大事化小、小事化了，也盼社會靜待談判團隊結果底定，政府一定會充分說明。
對於媒體報導指美國雞肉輸入將維持現況、美豬輸入關稅則擬減半、稻米輸入免稅配額不增加，是否確實為談判團隊爭取面向，李慧芝答覆記者提問時強調，鄭麗君正在美國進行第7次實體會議，將就台美對等貿易協定進行最後會議，只要談判一完成就會對外報告，並依據條約締結法送立法院審議，同時也會將一月簽署的台美投資MOU送交立法院審議。
李慧芝說，談判團隊一定秉持維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護民眾健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全產業供應鏈、確立台美高科技戰略夥伴關係的原則，相信會有好成果，藉以建立台灣經濟韌性、促進台美貿易的平衡互惠。
