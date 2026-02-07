台美關稅協定春節前簽署 談判團隊近日再赴華府

首次上稿 02-07 23:07更新時間 02-08 06:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判達成協議後，尚未正式簽署，據了解，我談判團隊近日將啟程再赴華府，「台美對等貿易協定(ART)」可望農曆春節前簽署，不過，知情人士憂心，立法院若一再阻擋國防特別條例與預算，關稅即便簽署，也可能出現變化，從南韓簽署協定後，關稅仍從15%暴增至25%來看，「這不是不可能」。

立法院副院長江啟臣6日透露，他與美國在台協會(AIT)處長谷立言確認，應該本月中可以簽署ART，此番說法意外曝光台美關稅談判最新進度。據了解，雖然行政院副院長鄭麗君目前人還在國內，不過，談判團隊預計近日再度前往華府，可望在農曆年前正式簽署協定。

行政團隊近日也為即將簽署協定做準備，密集召開多場跨部會會議，討論包括對外的媒體與社會論述，各部會依談判內容研擬相關談參，沙盤推演朝野攻防。據評估，在野立委可能會對協定作技術性干擾，但最後恐不得不同意。

知情人士表示，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇的部分已底定，但對於美規車進口、農產品市場開放項目等，還要正式簽署後才會對外公布。在尚未正式簽署協定前，談判團隊都謹慎以對，唯恐最後一刻有變化。

對於川習4日通話，是否影響ART簽署時程？知情人士分析，從川習通話內容研判，不致影響台美簽署時程，不過，比較令人擔心的是，如軍購未通過的話，關稅談判成果可能會出現變化。其實就連人在華府智庫的前國民黨立委許毓仁也認為，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動。

該名人士強調，台美關稅談判之初，軍購並未列入雙方的貿易數額，而談判過程中，「關稅歸關稅、軍購歸軍購」，從談判團隊成員沒有國防部就可得知。

他也強調，國防特別條例也與台美關稅談判無關，但軍購是美國政府非常重視的議題，且美國國會議員接連不斷地發出警告，美方也已對項3軍售案下通牒。若台灣對過去談的軍購都無法兌現，美方也會質疑，台美未來簽署ART後，是否會忠實履行承諾。

