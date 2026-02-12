台美關稅協定預計明簽署 行政院：談判完成將送立法院審議

針對外界關切的台美對等貿易協定（ART）談判進展，行政院發言人李慧芝今天（12日）表示，只要談判完成，政府將依規定，將協定內容送交立法院審議。（資料照片／行政院提供）

台美關稅談判進入最後階段，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮10日率隊赴美，與美方就台美對等貿易協定（ART）進行最後會議。針對外界關切談判進展，行政院發言人李慧芝今天（12日）表示，只要談判完成，政府將向國人做完整報告，並依《條約締結法》規定，把協定內容送交立法院審議，並同步將1月15日簽署的台美投資合作備忘錄（MOU）一併送審。

針對外界關切的台美對等貿易協定（ART）談判進展，李慧芝今天上午主持行政院會後記者會時表示，談判團隊目前仍在美國進行最後階段協商，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率隊，第7次赴美實體會議。

廣告 廣告

李慧芝表示，只要談判完成，政府將向國人做完整的報告，並依《條約締結法》規定，把協定內容送交立法院審議，並同步將1月15日簽署的台美投資合作備忘錄（MOU）一併送審。

李慧芝強調，談判團隊一定會秉持維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立安全可信的產業供應鏈，並以確立台美高科技戰略夥伴關係的原則進行談判，相信談判團隊能達到好成果，建立台灣經濟韌性，也促進台美貿易的平衡互惠。



回到原文

更多鏡報報導

台美經貿小組證實鄭麗君已啟程赴美 預計完成ART最後會議

谷立言赴總統官邸拜早年同框「斑斑」 賴清德：持續強化台美國防產經交流

台美關稅協議要簽了？傳鄭麗君今晚赴美 政院重申「4大原則」強調沒黑箱

印尼10歲男童「買不起19元文具」樹上輕生 留手寫信淚喊：媽媽別哭