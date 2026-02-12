台美關稅協定預計明簽署 行政院：談判完成將送立法院審議
台美關稅談判進入最後階段，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮10日率隊赴美，與美方就台美對等貿易協定（ART）進行最後會議。針對外界關切談判進展，行政院發言人李慧芝今天（12日）表示，只要談判完成，政府將向國人做完整報告，並依《條約締結法》規定，把協定內容送交立法院審議，並同步將1月15日簽署的台美投資合作備忘錄（MOU）一併送審。
針對外界關切的台美對等貿易協定（ART）談判進展，李慧芝今天上午主持行政院會後記者會時表示，談判團隊目前仍在美國進行最後階段協商，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率隊，第7次赴美實體會議。
李慧芝表示，只要談判完成，政府將向國人做完整的報告，並依《條約締結法》規定，把協定內容送交立法院審議，並同步將1月15日簽署的台美投資合作備忘錄（MOU）一併送審。
李慧芝強調，談判團隊一定會秉持維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立安全可信的產業供應鏈，並以確立台美高科技戰略夥伴關係的原則進行談判，相信談判團隊能達到好成果，建立台灣經濟韌性，也促進台美貿易的平衡互惠。
台美關稅談判交出成績單 民進黨最新民調：滿意度高達61%
民進黨中央今（12）日召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布民進黨中央民調中心，針對台美之間經濟發展進行的最新一波民調，對於台灣民眾對於台美關稅談判的結果滿意度，民眾滿意度高達61%，也就是台灣社會主流民意對這次關稅談判結果是滿意的。民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今日早上9時30分，在民進黨中央黨部10樓記者室，召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布民進黨中央民調中心，針對台美之間經濟發展進行的最新一波民調。首先，吳崢表示，台美關稅談判達成15％不疊加，與日韓等主要競爭國家相同的結果，有高達61.0％民眾認為滿意；交叉分析後，多數縣市皆有超過6成民眾滿意談判結果，尤其台北市與高屏，分別有65.3％、66.3％的高滿意度；此外，20到29歲民眾高達66.6％滿意關稅結果；進一步詢問關稅談判結果，包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳產關稅平均減少約10％，有高達70.0％民眾認為對傳產出口有幫助。吳崢指出，民眾對於政府持續台美深化合作，也有極高肯定。日前賴清德總統親自宣布的「台美經濟繁榮夥伴對話」中，強化台美經濟安全，加速建構非紅供應鏈，特別是在 AI 與半導體領域，有高達71.4％民眾贊成；此外，「矽盛世宣言」中台美進行供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作，有71.4％民眾認為對台灣經濟有幫助。然後，吳思瑤表示，民調清楚反映跨黨派、跨世代的高度共識。整體有74.1%支持立法院儘速審議並通過對美談判成果，各黨派皆逾5成力挺，20至29歲更高達82.3%，民意方向十分明確；同時，亮眼經濟數據驗證現行路線的正確性，2025 年台灣經濟成長率高達 7.37%，創 15 年新高；失業率低於 3%，為25 年來最佳；台股更在11日封關日衝上 33605 點寫下歷史新高；吳思瑤說，賴清德總統上任以來股市成長近58%，相較馬英九任內封關僅8095點，8年下跌12.9%，萬點僅是口號，現在成果是有目共睹。吳思瑤進一步說，經濟路線選擇，67.6%國人支持優先與美日合作，中間選民有60.3%肯認擴大與美日合作，呈現多數國人期待台灣深化與美日經貿關係；最後吳思瑤呼籲，民調具體數字已說明當前經貿路線方向，在野黨應正視跨黨派、跨世代的民意，切勿讓國會審議成為台灣經貿前進的阻力，應順應民意儘速通過台美談判成果，為台灣傳產與供應鏈安全爭取先機。
民進黨公佈關稅談判民調：61％滿意、74%盼立院儘速審議
日前台美關稅談判達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨今(2/12)日由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。
台美關稅協定清單最快12日揭曉 鄭麗君赴美完成最後一哩路
台美對等貿易協定（ART）談判進入最後衝刺階段，行政院副院長鄭麗君（Cynthia Cheng）率領談判團隊於10日晚間赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。根據行政院規劃，協定文本確認後，最快於12日、慢則13日，台灣與美國將分別舉行記者會說明協定內容。
逾五成藍白粉也認同！民進黨民調：74.1%國人盼立院速審台美關稅成果
台美關稅談判達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定更有望本週正式簽署。對此，民進黨今（12）日公布民調，台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。
