台美關稅協本周簽定 王鴻薇：美牛絞肉、內臟將放行 行政院回：簽完再說

國民黨籍立委王鴻薇爆料，台美關稅協議簽定後，我方將開放美牛絞肉、內臟等農產品。（圖片來源／國民黨團）

台美關稅協議將於本周簽定，行政院副院長鄭麗君今（10）日再率團前往華府進行最後磋商，國民黨籍立委王鴻薇爆料，我方將開放美牛絞肉、內臟等農產品，行政院回應稱，一旦簽署台美對等貿易協定，會立即向全民報告，再送至立法院審議。

台美於1月簽署投資合作備忘錄（MOU）後，本周可望簽署台美對等貿易協議（ART），預計將比照總結會議後模式，台美雙方都會有記者會說明。

對於外界最關切的美製車關稅，與農產品開放項目，政府各部會近日已多路並進，與產業進行座談，充分溝通。

行政院重申，政府是秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦協定簽署完成，將立即向社會報告完整內容。

鄭麗君再赴美簽署倒數，行政院回守護糧食安全

國民黨立院黨團舉行「台美關稅協議 打破黑箱 全民監督」記者會，王鴻薇指出，農產品將會大量開放市場，包含農業產品、工業產品開放到零關稅，預計超過6000項。

王鴻薇並表示，我國政府已經讓步，準備開放開放牛絞肉、牛內臟的進口，同時承諾把萊克多巴胺的標準，比照現行國際標準，提高容許值。

國民黨立法院黨團質疑關稅黑箱，食安防線退守。（圖片來源／國民黨團）

由於美國關心我國進口牛絞肉、牛內臟，王鴻薇稱，過去嚴守食安，萊豬、萊牛不上餐桌的防線，政府將準備讓步。

「萊牛、萊豬不得進入校園。」王鴻薇強調，任何涉及敏感品項與標準調整，都必須在事前說清楚，有關 配套、標示與稽查機制，而不是在談判結束後，才要求社會吞下去。

藍營質疑食安防線退敗，不能談判結束要求全民吞下去

副書記長許宇甄另指出，美國是我國液態乳最大進口國，輸入超過3萬公噸，如果取消關稅，將會徹底攻占台灣市場，壓縮國產鮮乳生存空間。

國民黨團書記長林沛祥則指出，據他了解，政府承諾中油等國營事業，對美國採購444億美元的液態天然氣、石油，以及252億美元的電力設備、儲能與工業產品。

林沛祥質疑，未來台灣的能源，對美採購占比將高達35%，高度集中於單一來源，將成很大的國安風險。

