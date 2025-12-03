台美關稅協談判進入尾聲 美商務部長：台灣將訓練美國勞工

美國對等關稅衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，並持續和美國談判。目前台美關稅協議談判已進入最後階段，美國商務部長盧特尼克3日被問到，協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時透露，談判仍在進行中，他不願多說，但強調：「當然，他們（台灣）會訓練美國勞工。」

盧特尼克上午接受美國財經媒體CNBC採訪時提到，台積電宣布將增加投資1000億美元（約新台幣3.1兆元），總投資額達1605億美元。美光科技及德州儀器也追加投資。因此在美國的投資總額達3000億美元左右。如果與台灣達成協議，投資金額還會更高。盧特尼克聲稱：「當然，他們也會訓練美國勞工。」

廣告 廣告

盧特尼克指稱：「最終目標是將供應鏈轉移到美國。在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」盧特尼克這番發言等於證實路透先前對台美關稅談判的報導，提及內容可能包括台灣加碼投資美國及協助訓練美國晶片工程人才等。

報導也引述知情人士說法指出，在最終敲定談判結果前，任何協議條款都可能變化。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日則於立法院強調，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件中。談判細節尚未定案，沒辦法對外說明；但對於報導提及訓練勞工是關稅減讓一部分條件，現在沒談到這些。

經濟部長龔明鑫解釋，企業赴美國設廠，若沒有人力，廠就沒辦法運作，台積電也有職能訓練。另在對等關稅調降且不疊加方面，楊珍妮多次回答「機率非常高」。美國7月底宣布將台灣對等關稅加徵稅率自原先32%調降至20%，但須在20%之外再加上貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。

針對台美關稅談判，行政院經貿談判辦公室1日表示，現階段台灣談判團隊是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取美方調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇。