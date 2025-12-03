台美關稅協談判進入尾聲 美商務部長：台灣將訓練美國勞工
美國對等關稅衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，並持續和美國談判。目前台美關稅協議談判已進入最後階段，美國商務部長盧特尼克3日被問到，協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時透露，談判仍在進行中，他不願多說，但強調：「當然，他們（台灣）會訓練美國勞工。」
盧特尼克上午接受美國財經媒體CNBC採訪時提到，台積電宣布將增加投資1000億美元（約新台幣3.1兆元），總投資額達1605億美元。美光科技及德州儀器也追加投資。因此在美國的投資總額達3000億美元左右。如果與台灣達成協議，投資金額還會更高。盧特尼克聲稱：「當然，他們也會訓練美國勞工。」
盧特尼克指稱：「最終目標是將供應鏈轉移到美國。在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」盧特尼克這番發言等於證實路透先前對台美關稅談判的報導，提及內容可能包括台灣加碼投資美國及協助訓練美國晶片工程人才等。
報導也引述知情人士說法指出，在最終敲定談判結果前，任何協議條款都可能變化。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日則於立法院強調，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件中。談判細節尚未定案，沒辦法對外說明；但對於報導提及訓練勞工是關稅減讓一部分條件，現在沒談到這些。
經濟部長龔明鑫解釋，企業赴美國設廠，若沒有人力，廠就沒辦法運作，台積電也有職能訓練。另在對等關稅調降且不疊加方面，楊珍妮多次回答「機率非常高」。美國7月底宣布將台灣對等關稅加徵稅率自原先32%調降至20%，但須在20%之外再加上貨品原有的最惠國（MFN）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。
針對台美關稅談判，行政院經貿談判辦公室1日表示，現階段台灣談判團隊是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取美方調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇。
其他人也在看
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰
俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。公視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 77
中國不認"舊金山和約" 日議員調侃:台灣還是日本領土?
政治中心／綜合報導二戰結束後，日本簽署"舊金山和約"放棄台澎主權，是"台灣地位未定論"重要基礎，日相高市早苗也說"日本無法認定台灣地位"，但這又讓中國跳腳、否認舊金山和約，但有日本議員調侃"不承認舊金山和約的話，台灣現在還是日本領土，也不會歸中國所有"。副總統蕭美琴再度接受外媒訪問，被問到是否設想到任何情境，美國可能要派兵協防台灣，她這樣回答。蕭美琴說「臺灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的假設性情境發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出，是否介入衝突、或戰爭的痛苦決定，這就是為什麼嚇阻，和強化臺灣實力如此重要。」台灣的努力，贏得國際認同，日本首相高市早苗日前也表態"台灣有事就是日本有事"，還引用"舊金山和約"，強調日本已放棄對台的所有權利，無法認定台灣法律地位，但這讓中國更是跳腳。高市早苗指出，日本無權認定台灣法律地位。（圖／翻攝網路）中國外交部發言人毛寧說「舊金山和約是在排斥中俄，二戰重要當事方的情況，對日本單獨媾和而發表的文件，其對台灣主權歸屬等涉及中國做為非締約國的領土、和主權權利的處置都是非法無效的。」舊金山和約是日本戰敗後，放棄台灣、澎湖等領土的國際法文件，但當時未指明誰來接管，也被稱為"台灣地位未定"，如今中方拒絕承認，被前日本議員松丸誠調侃，如果中國拒絕承認舊金山和約，那現在台灣仍將是日本領土、也不會歸給中國，中國的說法是"自掘墳墓"。舊金山和約。（圖／資料照）羅智強說「面對地緣政治的衝突就是當個和平締造者，那台灣屬於中華民國這是鐵錚錚歷史事實、也有歷史文件做為依據。」賴瑞隆說「舊金山和約你都不認可的時候，日本戰敗的時候到底相關的一些台灣地位如何規定，那顯然會更加複雜化，台灣所有未來的走向，應該還是由台灣人民做最後決定。」舊金山和約是重塑東亞地緣格局重要文件，中國想片面推翻，只怕引起更大矛盾。（民視新聞綜合報導）原文出處：中國不認「舊金山和約」 日議員調侃：台灣還是日本領土？ 更多民視新聞報導中國急了？指賴清德國慶文告顛倒黑白 外交部嗆：停止扭曲史實鄭麗文嗆綠「台灣主權未定論」荒謬 賴瑞隆：與中共唱和進行紅統日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊民視影音 ・ 1 天前 ・ 34
普丁將訪印度突圍川普 當石油武器超級推銷員｜#鏡新聞
俄羅斯總統普丁即將要在12/4，暌違4年展開為期兩天的印度國是訪問，他將率領俄羅斯工商代表團，拜會印度總理莫迪，一方面推銷俄羅斯石油跟武器，另一方面要透過印度，取得石油設備所需的零件和技術。至於印度也想入手俄羅斯的軍備，俄印兩國深化合作，想要突圍地緣政治壓力各取所需。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
中國稱台無外交部長 林佳龍霸氣喊「我」：台護照走遍天下
政治中心／綜合報導中國近期對台文攻武嚇不斷，加上日本首相高市早苗一席「台灣有事」的言論，讓中國敏感神經再度被挑起。中國外交部近期再次重提二戰後的《舊金山和約》無效，並稱台灣沒有外交部長。對此，外交部長林佳龍今（3）日受訪指出：「我就在這裡。」針對高市早苗的言論讓北京當局相當不滿，林佳龍2日接受《彭博社》專訪時提到，中日爭議可能會延續約1年左右。相關報導曝光後，中國外交部發言人林劍則在例行記者會上蠻橫發言，再度重申「台灣是中國的一部分」，並稱台灣「沒有什麼外交部長」。林佳龍表示，不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。（圖／民視新聞資料照）面對中國的嗆聲，林佳龍今日赴立院備詢前公開受訪表示，台灣早已具備國家任何定義與條件，中華民國在國際上也具備行使主權的能力。至於《舊金山和約》，林佳龍強調那是國際承認的條約。對於中國嗆台灣無外交部長，林佳龍回應：「我就在這裡。不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」原文出處：中國稱台沒有外交部長！林佳龍霸氣喊「我就在這」：台灣護照可走遍天下 更多民視新聞報導麥玉珍台中「選到底」？突發3聲明「還標記黃國昌」2026藍白合「照3縣市難贏」？郭正亮曝關鍵：綠營太強藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？民視影音 ・ 18 小時前 ・ 2
川普簽署《台灣保證實施法案》正式生效 府：持續深化台美關係
根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）2日簽署《台灣保證實施法案》，確定成法。美國國會日前通過這項法案，要求國務院定期檢視及更新與台灣交往的相關規範，提出計畫解除目前仍存在的美台交往限制。總統府今天表示，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係是維持印太和平穩定重要基石，未來將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係。外交部長林佳龍說，雙方可以更完整互動，是台美關係正常化的進一步發展。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 169
川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍：未來台美可在聯邦機關、代表處互動
美國總統川普2日簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，台美關係邁進一大步，未來台美可以互相赴聯邦機關洽公、到代表處互動。林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，川普正式簽署台灣保證實施法案，自由時報 ・ 20 小時前 ・ 2
川普簽《台灣保證實施法案》！國台辦又不爽
[NOWnews今日新聞]美國總統川普週二（2日）正式簽署《台灣保證實施法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)，要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，打破台美...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 6
接棒國台辦生氣！川普簽台灣保證實施法案 中國外交部怒：不可跨越紅線
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則，研擬解除美台交往之間的限制。對此，國台辦今（3）日上午怒喊堅決反對，下午則換中國外交部開嗆，聲稱台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線，敦促美方慎之又慎處理台灣問題。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 5
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 15 小時前 ・ 621
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 48
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 409
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 173
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 3
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 10 小時前 ・ 27
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 27
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 16 小時前 ・ 59
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 22 小時前 ・ 9