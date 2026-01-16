台美關稅協議「苦頭在後頭！」賴岳謙分析：民進黨喪事喜辦｜Yahoo《風向龍鳳配》

美台達成的關稅協議及高達5000億美元的投資承諾，資深政治評論員賴岳謙在Yahoo《風向龍鳳配》節目中分析，他表示，當前的股市榮景「是刻意營造」，實則是民進黨擅長的「喪事喜辦」。他強調，協議白紙黑字簽署，未來將成為美方歷屆政府要脅台灣的依據。

台美雙方昨（15日）確認台灣輸美商品關稅由20%調降至15%，且不疊加最惠國稅率，待遇比照日韓，並成為全球首個獲美「232條款」關稅優惠的國家。而作為深化供應鏈合作的一環，台灣半導體及科技業者承諾將自主投資2500億美元，用於擴充在美先進半導體、能源及人工智慧領域的生產與創新能力。

關稅談判足以對傳產交代 郭正亮：投資承諾不一定兌現

前立委郭正亮認為，民進黨政府將關稅降至15%且無堆疊，足以對國內傳統產業交代；而對於5000億美元的投資承諾，則是為了避免觸犯川普的逆鱗。他進一步以歐盟、日本等前例為證，「歐盟答應6000億到現在沒有一毛錢，日本答應5500億到現在說還在找電廠，大概去美國的錢只有1000多億。」

台美關稅談判達成協議，資深政治評論員賴岳謙、前立委郭正亮在Yahoo《風向龍鳳配》中分析。

郭正亮直言，「我認為川普聚焦一件事不會超過三個月，所以只要盧特尼克沒有生氣，台積電增加投資560億美元，把台灣的投資額扣掉，它能夠到美國投資的有多少錢？我估計大概有300多億。」

至於盧特尼克喊出「川普任期內美國先進晶片產能要達40%」的目標，郭正亮直言「阿彌陀佛，能到25%就不錯了」。他認為美方的目標更像是川普一貫的誇大修辭，台灣方面無須反駁，只需表面配合即可。

賴岳謙：白紙黑字成美方要脅籌碼 協議簽署等同「把台灣賣了」

資深政治評論員賴岳謙則以川普第一任期與中國簽署貿易協定為例，強調美國政府是延續的，未來不論民主黨或共和黨政府都會拿著這份協議要求台灣兌現。賴岳謙強調：「你一旦白紙黑字寫下來，這個就是把台灣賣了。」因為這份法律文件將成為台灣的緊箍咒，「長期以來美國人都是玩『我不遵守我自己簽的協議，但是你要遵守你跟我簽的協議』。我個人認為台灣的苦頭真的在後頭，民進黨把台灣掏空，這是未來會看得到。」

中國限買輝達H200晶片 郭正亮：四月前不會向川普示弱

與此同時，中美持續在半導體領域博弈，美國川普政府本週放行輝達（Nvidia）H200 AI晶片銷往中國，但北京方面卻祭出反制措施。據外媒報導，中國海關已暫停該款晶片通關，並指示國內企業若非必要不得採購。

前立委郭正亮分析，這代表中國內部的「自力更生派」已壓倒了急於增加算力的企業派，如騰訊、阿里巴巴、字節跳動等。郭正亮研判，北京此舉意在4月前不向川普示弱，避免讓美方認為中國對美依賴度過高。真正的轉折點可能要等到今年6月，視屆時中國國產晶片的實際產量與效能，再決定是否放行外國晶片進口。

賴岳謙分析，賴岳謙指出，中國政府為了推動國產晶片，已針對國產晶片較為耗能、體積較大的缺點，提出了具體的解決方案。政府承諾提供充沛且便宜的電力，並在貴州等地提供足夠的土地建設大型運算中心，甚至解決了遠端傳輸效率問題。