台美關稅協議倒數談判 龔明鑫再次強調：有信心調降且不疊加

台美關稅談判進入最後關鍵階段，經濟部長龔明鑫今（1）日在立法院明確表示，「台灣模式」不同於日韓給錢換好處的投資方式，而是由行政單位直接與美方對口協商，以客戶導向爭取稅率「往下調降且不疊加」。他強調，雙方談判氣氛正向，對稅率降幅「非常有信心」。

台灣採「客戶導向」模式 力爭投資更有利條件



立法院經委會今日邀請國發會、經濟部、外交部等部會進行「台美關稅協議談判進度」專案報告。龔明鑫指出，日韓是以金援或投資換取市場利益，而台灣選擇透過行政合作、制度透明化，讓雙方企業能貼近市場需求、形成長期競爭優勢。他強調，這不僅能吸引外資，也可強化台灣在高科技產業鏈的主導權。

4000億美元傳聞「純屬揣測」 談判無黑箱操作



對於民進黨立委林岱樺關切「4000億美元投資金額」將造成產業外移衝擊，龔明鑫回應，該數字屬媒體臆測，「不會排擠國內投資，先進技術一定留在台灣。」行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮補充，美方肯定台灣務實、積極的態度，雙邊互信良好，整體談判方向明確且透明。

台美雙方進入最後協商 年底前有望拍板



據了解，台美稅務協議主要聚焦於避免重複課稅、提升企業投資誘因及產業技術合作。官員透露，目前雙方已就關鍵稅率與投資條件達成初步共識，目標在年底前完成文本確認。

龔明鑫信心喊話 台灣不做「金援外交」



龔明鑫重申，台灣的談判策略並非「拿錢換好處」，而是以產業實力與制度誠信爭取最優條件。他強調：「我們不是用錢投資美國，而是用誠意與市場結合談出共贏結果。」

