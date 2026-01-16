台美關稅協議北京反對 陸委會：中共無權干涉

（中央社記者李雅雯台北16日電）台美關稅談判達成協議，中國大陸外交部高喊反對，要求恪守「一中原則」、中美3個聯合公報。陸委會回應，「我們有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉」。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

台美關稅談判達成協議，中國大陸外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上說，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守一個中國原則和中美3個聯合公報」。

廣告 廣告

梁文傑回應，台美關稅談判結果是雙邊互惠安排，不針對第三方，這與兩岸經貿往來沒有關係。台灣是世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）等國際經貿組織成員，「我們有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉」。

他說，台灣出口美國對等關稅稅率調降為15%後，基本與日本、韓國、歐盟齊平，最大獲利者應該是傳統產業，例如工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等，未來在這樣的稅率之下，競爭力會相當高。

梁文傑提到，目前中國大陸類似的傳統產業出口美國稅率大概是47%，若是在陸台商投資相關產業的話，恐將受到影響，究竟要怎麼做生意、在哪裡投資，這當然還是由廠商自己去考慮、衡量。（編輯：楊昇儒）1150116