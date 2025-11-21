台美關稅協議即將出爐？FT：台灣投資承諾上看4千億美元，輸出園區管理經驗、納入台積電設廠計畫

美國總統川普（Donald Trump）已下令，對台灣出口產品徵收20%關稅，雖然此數據比「解放日」的32%降低不少，但相比鄰居日本或南韓、卻依然高了5個百分點，對於高度倚賴貿易出口的台灣，實際上非常不利。此外，台灣還擔憂自家晶片半導體產業，未來可能受到232條款國安審查波及，導致相關供應鏈仍擔心會有潛在關稅加碼的危機。

《金融時報》（Financial Times）引述華府匿名官員稱，台美雙方的關稅協議即將完成和對外宣告，一位官員指出，協議草案內文提到的對美投資承諾，總金額將介於日本和韓國的協議數字之間，這點似乎是暗示、台灣將承諾在美國投資約4000億美元（約新臺幣12.55兆元）。

該名官員強調，「和日韓最大區別在於，台灣給出的不是模糊承諾，而是正在計畫、甚至已經進行中的投資項目。」

當提到對美投資，自然少不了台積電（TSMC）的角色。生產全球約90%先進半導體的台積電，先前已承諾、將在亞利桑那州投資1650億美元（約新臺幣5.18兆元），建立晶片製造廠、加工廠和研發設施。而知情人士表示，台積電的這個承諾，將被納入台灣的總投資承諾項目之內。

此外，在與川普政府的貿易談判過程中，台灣多次提議、分享自身打造工業科學園區的經驗，認為這是當前台灣晶片產業成功的基礎。

2022年12月6日，美國總統拜登視察台積電（TSMC）亞利桑納州新廠（AP）

現任國科會主委吳誠文接受專訪時提到，美國不會以高關稅、「懲罰」台灣領先全球的半導體產業。他強調，台北將協助美國企業，學習台灣的產業發展模式，輸出科學園區的管理、吸引企業和產學合作方法，畢竟過去數十年來、正是這種模式將台灣打造成「晶片製造強國」。

訪談中吳誠文表示，美方很明白，懲罰台灣並不符合他們的利益，「台北和華府已達成共識，未來台灣將支持美國發展晶片產業，藉此換取關稅豁免。」

20250916-國科會主委吳誠文16日出席「台師大女足抽血事件處置結果及強化管理機制」記者會。（顏麟宇攝）

吳誠文也在外媒訪談中，再次提及所謂「矽盾」（Silicon Shield）概念，他認為、「將晶片運到美國，然後再運往世界各地，這是非常不合理的做法。」台北將致力於將尖端研發能量留在國內，絕不允許國內產業「空洞化」，但與此同時政府也在進行多樣化經濟改革，專注於無人機、機器人和醫療科技等領域，藉由尋找第二座矽盾，讓台灣不再完全依賴半導體。

